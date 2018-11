Teatrul Colibri Craiova deschide Stagiunea Colibri. ACTul 3.

Stiri pe aceeasi tema

- Florin Busuioc se afla in sala Filarmonicii Oltenia din Craiova, unde juca in spectacol Central Park. Busu a inceput sa se simta rau, chiar in timp ce era pe scena. "A spus ca se simte putin rau, a facut poze. (...) Stiu initial ca a fost afara, a spus ca ii este putin rau, iar in momentul…

- Ruby a plecat in „Asia Express”, show difuzat in curand de Antena 1, cu gandul ca va fi o experienta „foarte, foarte tare”! Ajunsa in Sri Lanka si-a dat seama ca este intr-adevar „tare”.Tare greu! “La televizor parea mult mai distractiv, dar chiar este foarte greu. Uneori simt ca nu mai pot, ca fizicul…

- CSM Bucuresti si FTC Budapesta au cate 4 puncte, fiind departajate in clasament de golaveraj, in timp ce SG BBM Bietigheim se afla pe locul 3, cu 3 puncte, iar Vipers Kristiansand, cu un punct, ocupa ultimul loc. In etapa a IV-a, care programeaza meciuri in 4 noiembrie, FTC Budapesta va juca…

- ♦ Indicele OMX Helsinki din Finlanda, cel mai performant indice bursier european in ianuarie-septembrie 2018 cu un plus de 10,7% ♦ Spre comparatie, indicele BET al bursei romanesti a urcat cu 8,5% ♦ Dar cu tot cu dividende, bursa locala are plus 17,6% fata de 13,4% cat a livrat OMX Helsinki Total Return.

- Mai multe institutii de invatamant superior din Capitala precum UMF "Carol Davila", Universitatea din Bucuresti, Academia de Studii Economice dar si facultatile din cadrul SNSPA si universitati militare...

- Filarmonica "George Enescu" din București deschide stagiunea 2018-2019 pe 4 octombrie, sub bagheta pianistului și dirijorului Christian Zacharias, care propune un program integral semnat de Ludwig van Beethoven, scrie Mediafax.Stagiunea 2018-2019 se va desfasura sub semnul aniversarii Centenarului,…

- S-au strans Peste 760 de plangeri penale, dupa violențele de la protestul din 10 august. Astfel, un numar de 763 de plangeri penale au fost inregistrate pana joi, 30 august, la Sectia parchetelor militare, a anuntat Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte…

- Cel putin zece hoteluri de brand international vor fi deschise in urmatorii doi ani in orase, investorii punand pe harta noi unitati hoteliere in Bucuresti, Brasov, Sibiu si Timisoara, conform unei analize a ZF realizate pe baza datelor din piata. Numarul de hoteluri sub branduri internationale va depasi…