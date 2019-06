Teatrul ca Rezistență, episodul 2: Rezistența prin inocență! Timp de trei zile, 21, 22 și 23 iunie, la parterul cladirii Operei, cu intrare din strada Alba-Iulia, incepand cu ora 21.30, va avea loc cel de-al doilea eveniment al proiectului Teatrul ca Rezistența, Rezistența prin inocența! Ovidiu Mihaița (Teatrul Aualeu) și Cuța Gornic (Teatrul de papuși Merlin) vor avea o interacțiune one-to-one prin care ofera publicului șansa sa afle „Cum sa scapi de maturitate timp de zece minute asistat de o marioneta”. In plus, cu ocazia evenimentului, va fi lansat cel de al doilea numar al Fanzinului Teatrul ca Rezistența! Fanzinul include texte de… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

