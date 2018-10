Stiri pe aceeasi tema

- Rezultanta a framantarilor permanente dintre laica randuiala și cea naturala, calatoria umana iși cauta, modeleaza și definește haotic, neobosit și, intr-un final, resemnat, reperele, alegeri invariabile intre bine și rau, intre ceea ce i s-ar potrivi și ceea ce se cuvine, altfel spus, intre individ…

- ”Balada unui greier mic”, de George Topirceanu, a fost modificata intr-un manual școlar (vezi foto), gestul fiind extrem de criticat de mai multe cadre didactice. Varianta corecta este urmatoarea: „Cri-cri-cri, / Toamna gri, / Nu credeam c-o sa mai vii / Inainte de Craciun, / Ca puteam si eu s-adun…

- ”Noaptea trecuta, in jurul orei 3.50, Poliția Transporturi Feroviare a fost sesizata telefonic de catre impiegatul de mișcare al Statiei CRF Focșani, despre faptul ca doi tineri s-au urcat pe vagonul unui tren de marfa și s-au electrocutat. Din primele verificari s-a stabilit ca cei doi ar fi urcat…

- Referendumul pentru revizuirea Constituției se organizeaza in baza Legii 3/2000, lege care prevede la art. 30 faptul ca cetațenii au dreptul la campanie pentru referendum. De altfel, reprezentanții Comitetului de Inițiativa Cetațeneasca au precizat ieri faptul ca ”aceasta campanie privind referendumul…

- Doua accidente teribile au avut loc astazi in Vrancea, unul la ieșire din Golești, aproape de intersecția spre Cotești, iar altul in zona localitații Padureni, pe șoseaua spre Adjud. In primul accident, produs azi dimineața la orele 7.10, o șoferița de 27 de ani a pierdut controlul volanului și a intrat…

- In Brașov (foto) au fost montate deja afișe cu referendumul din 6 – 7 octombrie (ca fapt divers…). La Focșani, Marian Oprișan, președintele CJ Vrancea, și Cristi Valentin Misaila, primarul Focșaniului, nici macar n-au venit la masa rotunda organizata la CJ, pe tema referendumului. O lipsa de respect…

- UPDATE: Surse oficiale ne-au confirmat faptul ca procurorii vranceni (n. a. – inițial s-a crezut ca este vorba despre procurorii DNA) au primit documente din partea conducerii Școlii nr. 7 pentru a completa ancheta in derulare. In ceea ce privește concursul propriu-zis, acesta s-a desfașurat fara probleme,…