Teatru, poezie si multa voie buna, la Nocturna Bibliotecilor In municipiul de pe malul Barzavei, Nocturna Bibliotecilor a ajuns, anul acesta, la cea de-a V-a ediție, evenimentul fiind marcat vineri, 30 septembrie, de Biblioteca Județeana „Paul Iorgovici“. Prin programul desfașurat, instituția a reușit sa-i aduca la biblioteca nu doar pe cei mici, ci și pe cei mari. Manifestarea s-a derulat intre orele 17.30 și 23.00 și a debutat cu spectacolul muzical de teatru pentru copii „Cei trei purceluși“, in interpretarea actorilor de la Teatrul de Vest Reșița. Jocul acestora a fost savurat din plin de micuții spectatori, care au interacționat in permanența cu… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

