- • Taierea bugetului pentru Cultura a dus la disponibilizari, la anularea de spectacole și festivaluri! • Ion Caramitru, directorul TNB: “Teatrul Național are in acest moment neacoperite 606.000 de lei in facturi neplatite” • Din instituția fostului ministru al Culturii au fost dați afara 54 de oameni…

- Premiul National al Uniunii Scriitorilor pe 2018 i-a fost decernat publicistului Andrei Plesu de ministrul Culturii, Valer-Daniel Breaz, luni seara, in cadrul galei care a avut loc la Teatrul National „I.L. Caragiale” din Bucuresti, care a marturisit ca nu s-a identificat niciodata cu profesiunea…

- Presedintele Klaus Iohannis a tinut sa-si prezinte realizarile de scriitor la summitul UE de la Sibiu. Fiecare sef de stat de guvern participat la reuninea de la Sibiu a primit, pe langa materialele obisnuite, si un exemplar din carte "EU.RO - Un dialog deschis despre Europa".Presedintele…

- Presedintele Klaus Iohannis și-a lansat, la Teatrul National „I. L. Caragiale” din Bucuresti, volumul „EU.RO. Un dialog deschis despre Europa”. Cea de-a treia carte pe care a scris-o și care

- Aflat la cea de-a 6-a editie, programul Turneul Teatru Romanesc la Bucuresti, Iasi si Chisinau a debutat, la sfarsit de ianuarie, prin doua reprezentatii ale Nationalului din Chisinau, jucate la Iasi si Bucuresti: „Carnavalul” de I.L.Caragiale si „Livada de visini” de A.P.Cehov.

- Teatrul "I.L.Caragiale" din Bucuresti prezinta sambata si duminica, la Teatrul National "Mihai Eminescu" din Chisinau, spectacolele "Cursa de soareci" si "A fost odata in Romania", in cadrul celei de-a sasea editii a turnului "Teatru romanesc la Bucuresti, Iasi si Chisinau". Potrivit unui…

- Duminica, 7 aprilie, ora 11,00, in Sala Mica a Teatrului National „I.L. Caragiale” din Bucuresti, va avea loc conferinta „Evreii din Romania in context european: asemanari si deosebiri”, sustinuta de Andrei Oisteanu, bine-cunoscutul istoric al religiilor si mentalitatilor. Conferinta va fi moderata…