Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 2 aprilie, incepand cu ora 9,00, va avea loc, la Buzau, un marș al copiilor cu nevoi speciale, organizat de Centrul Școlar pentru Educație Incluziva. Marșul se va desfașura din Piața Dacia pana la Galleria Mall la Happy Cinema. Este vorba despre o activitate culturala și educaționala adaptata…

- Spectacolul in care joaca tanara actrita Kira Hagi, fiica fostului mare international Gheorghe Hagi, ajunge la Constanta, orasul familiei sale. Fata lui Gica Hagi o interpreteaza pe printesa Martha Bibescu, in piesa de teatru „Martha“.

- Biblioteca Județeana se va muta la mall. Instituția va funcționa intr-un spațiu situat intr-un centru comercial pe perioada reabilitarii cu fonduri europene a cladirii de pe Bulevardul Unirii. Noul spațiu situat in incinta Galleria Mall a fost amenajat de catre societatea care a oferit spre inchiriere…

- De data asta, facem inventarul motivelor de optimism cu un spectacol, citim despre somn și ne impacam cu el, apoi ne uitam la un documentar care ne face sa ne gandim la frica și ne uitam la ilustrații din anii '60 ale unei calugarițe. Cand nu ne mai complicam atat, descoperim ca viața-i chiar mișto.…

- Marti, 26 februarie 2019, de la ora 19.00, la Casa de Cultura a Studentilor din Alba Iulia, Compania de Teatru SKEPSIS va invita sa va incalziti nitel sufletele la unul dintre cele mai incitante spectacole clasice din repertoriu: „Pretioasele Ridicole”. Provocam publicul la o reintoarcere in Franta…

- Incepand din 2014 trupa de teatru Skepsis a lansat proiectul Stagiunea cu Skepsis, un proiect cultural prin care tanara companie isi propunea sa functioneze ca un veritabil teatru civic – sa intensifice formarea artistica a tinerilor si sa ofere comunitatii un program riguros de spectacole de teatru…

- Stagiunea 2019 cu Skepsis va debuta saptamana viitoare. Marti, de la ora 19.00, la Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia, compania de teatru Skepsis va prezenta spectacolul In Largul Marii, dupa Slawomir Mrozek – cunoscut dramaturg și prozator polonez, autor de povestiri satirice și piese de teatru…

- Spectatorii de toate varstele au șansa sa intre in Regatul Disney, sa traiasca magia poveștilor preferate și sa se intalneasca cu personajele Disney favorite intr-o producție fara precedent in Romania: Disney On Ice – Reach For The Stars. Evenimentul va avea loc la Romexpo, Pavilionul Central, care…