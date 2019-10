Stiri pe aceeasi tema

- Un spectaculos accident de circulație s-a produs in aceasta dimineața, in jurul orei 8.00, pe DN69, șoseaua care leaga Timișoara de Arad. Incidentul s-a produs intre localitațile aradene Șagu și Vinga unde, din motive inca necunoscute, un șofer a pierdut controlul volanului și a ieșit cu mașina in afara…

- Alb-rosii din Arad, la fel ca marii rivali alb-violeti din Timisoara, au avut o istorie zbuciumata. Totusi, UTA se poate lauda cu o vitrina mult mai bogata, „textilistii” au cucerit sase campionate nationale si doua cupe ale Romaniei. Pe langa laurii de pe plan intern, urmasii lui Iosif Petschovschi…

- Cea de-a 29-a editie a Festivalului National de Teatru aduce si anul acesta in Capitala, intre 18 si 27 octombrie, productii internationale de prestigiu, in buna traditie de a prezenta mari spectacole ale lumii la Bucuresti in cadrul FNT, initiata in 2006 de criticul Marina Constantinescu, in primul…

- Timisoara este si va ramane un oras vector, un pol de dezvoltare durabila si calitativa. Doar in ultimii ani s-au alaturat mediului de business local companii de renume international, precum Microsoft sau Intel, ridicand astfel standardul de viata si posibilitatile de crestere ale clasei de mijloc timisorene.…

- Tragedie in aceasta dupa-amiaza, intr-o familie din vestul țarii. Destinul unui barbat a avut un final neașteptat, dupa ce tractorul pe care-l conducea s-a rasturnat peste el, intre localitațile Conop și Barzava, din județul Arad. In ciuda eforturilor medicilor de a-l resuscita, acesta și-a dat ultima…

- Potrivit lui Iulian Bors, lider de sindicat SCLR Iasi, greva spontana are loc in județele Iasi, Suceava, Galati, Timisoara, Bucuresti, Ploiesti, Bacau, Brasov si Arad. Declansarea conflictului de munca este cauzata de faptul ca la 1 august a expirat Contractul Colectiv de Munca, iar reprezentantii…

- Arme de vanatoare ilegale, cartușe și alte elemente din care se pot confecționa arme au fost confiscate dintr-o casa din comuna Petriș, județul Arad, care aparține unui barbat de 73 de ani, banuit de braconaj. The post Arme ilegale și cartușe descoperite in vestul țarii, in locuința unui barbat de 73…

- Tragedie seara trecuta, pe șoselele din vestul țarii. O fetița in varsta de 4 ani și-a pierdut viața intr-un accident mortal care a avut loc in localitatea Vinga, pe DN 69, intre Arad și Timișoara. Fetița a fost lasata supravegheata pe drumul național și a fost lovita din plin de un autoturism condus…