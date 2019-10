Teaser retailArena 2019. Mihai Bonca: Promotiile si reducerile de pret functioneaza ca un drog

Stiri pe aceeasi tema

- Primul magazin Marks & Spencer din Timisoara s-a deschis in proiectul mixt Iulius Town. Noul magazin Marks & Spencer are o suprafata de peste 1.000 de metri patrati, o echipa formata din 17 consultati in fashion si include toate diviziile vestimentare: imbracaminte pentru femei, barbati, copii…

- In februarie, Autoritatea pentru Concurenta a anuntat ca sase site-uri pentru rezervari (Expedia, Booking.com, ebookers, Hotels.com, Agoda si Trivago) au fost incluse intr-o cercetare ampla, deoarece si-ar fi indus in eroare clientii, prin folosirea unor tactici de punere sub presiune a acestora. …

- Clienții BRD nu au putut folosi, luni, timp de o ora, cardurile și nici serviciile de internet banking din cauza unei pene de curent care a afectat rețeaua bancii.Citește și: O femeie a fost legata azi de Gheorghe Dinca! Cine este ea de fapt „Tranzacțiile cu carduri BRD, la ATM și POS,…

- Ziarul Unirea Ce se va intampla, practic, de la 1 octombrie, cu BACȘIȘUL. Aspecte pe care trebuie sa le știe clienții Ce se va intampla, practic, de la 1 octombrie, cu BACȘIȘUL. Aspecte pe care trebuie sa le știe clienții Printr-un proiect de ordonanța pus recent in dezbatere la Ministerul Finanțelor…

- Investițiile imobiliare sunt una dintre cele mai profitabile afaceri de pe piața din Romania, iar Bucureștiul este una dintre cele mai atractive zone pentru investițiile de acest fel. De ce? Pentru ca inca sunt mai mulți dornici de a inchira decat oferta de pe piața, ceea ce face foarte rentabila achiziționarea…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,7315 lei/euro, in scadere cu 0,02% fata de valoarea atinsa joi. Totodata, pretul aurului a atins cel mai inalt nivel din 2012 pana in prezent, pe fondul cresterii volatilitatii pe pietele internationale. Joi, euro a…

- Google Translate ofera o noua versiune a functiei Instant Camera Translation, traducere instantanee cu ajutorul camerei telefonului. Google a anuntat joi o noua versiunea acestei functionalitati, care aduce imbunatatiri. Instant Camera Translation functioneaza pentru mai mult de 80…

- O firma din țara noastra s-a transformat intr-un competitor de temut pentru țarile din Asia de Est, dar mai ales pentru China, țari ce sunt recunoscute la nivel mondial pentru produsele promoționale fabricate și exportate la un preț sub cele de pe alte piețe. Atelierele Unika, cel mai mare producator…