Teaser retailArena 2019. Catalin Pozdarie, Hervis: Astazi consumatorii cauta contactul peste tot

- Succesul fotografiilor si videoclipurilor devenite virale alimenteaza manipularile prin retelele de socializare si platforme online. Focusul manipulatorilor se concentreaza în speical pe YouTube si Instagram, în ultima perioada, chiar daca Facebook ramâne principala sursa, sustine…

- Danielle Cohn, o adolescenta din California, Statele Unite, in varsta de 13 ani, a facut un gest revoltator in mediul virtual. Pentru a atrage mai mulți urmaritori pe contul de socializare, aceasta a mințit ca are 15 ani și ca este insarcinata. Tatal fetei a luat imediat masuri și a transmis un mesaj…

- Cunoscut si sub denumirea de Internet Marketing sau marketing digital, marketingul online este utilizat la scara mondiala ca punte de legatura intre companii si consumatori, acesta oferind o gama vasta de instrumente, de multe ori mai eficiente decat cele ale marketingului clasic. Avand o latura creativa…

- Asociatia Profesionala a Emitentilor de Tichete (APET) lanseaza campania de informare Romania de vacanta, prin care propune romanilor destinatii mai putin frecventate, dar care au potential mare pentru o vacanta de neuitat, conform unui comunicat de presa. "In acest scop, APET promoveaza continut original…

- Doua fete din Sibiu au fost harțuite, in repetate randuri, pe rețelele de socializare, de un tanar din Cluj. Barbatul a devenit insistent dupa ce ambele fete i-au spus ca nu sunt interesate de el, le-a scris de pe mai multe conturi de Facebook și Instagram, le-a injurat și le-a amenințat. In ambele…

- Vara aceasta, Tily Niculae a ales sa iși petreaca vacanța pe litoralul romanesc, alaturi de familie și cațiva prieteni. Vedeta a marturisit pe contul de socializare ca a fost dezamagita de ceea ce a gasit la malul marii. „Pentru mine, nici la anul si nici in 10 ani nu mai am ce cauta pe litoralul nostru.…

- INNA lanseaza videoclipul unei piese de pe albumul ”YO” care se numește ”Locura” și care a fost compusa de artista și produsa de David Ciente. Filmarile videoclipului au avut loc in Palatul Primaverii, casa lui Ceaușescu din Primaverii: „Am filmat doua zile, locul arata impresionant și toata echipa…

- A aparut un nou trend: Twinfluencerii! Ce inseamna? Stim cu totii ce inseamna un influencer. Dar se pare ca, mai nou, un alt trend cucereste mediul online pe intreg mapanondul. Si poarta denumirea de twinfluenceri. Ce inseamna mai exact? Ei bine, o pereche de gemeni care au dat lovitura fie pe Instagram,…