Teama PSD de fondurile europene

Desi in acest moment accesul la fondurile UE este mai simplu decat cel la fondurile nationale, Guvernarea PSD refuza sa foloseasca banii oferiti de Europa. Motivul este ca pentru fiecare euro trebuie sa dea socoteala. De fapt asa se explica de ce in ultimii ani legislatia achizitiilor publice a devenit din ce in ce mai stufoasa, astfel incat PSD sa isi protejeze clientela politica. De aici si interminabilele contestatii si intarzierile imense (...)