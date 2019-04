All Star Game la baschet masculin din 2019 a fost castigat, vineri, la BT Arena din Cluj-Napoca, de Albi (Team Bobe) in disputa cu Negri (Team Kuti), scor 110-103 (67-49). Cele doua echipe au purtat echipamente albe si negre, in semn de respect pentru aniversarea de 100 de ani ai clubului Universitatea Cluj, in prezenta a mii de iubitori ai baschetului, potrivit news.ro.

Meciul vedetelor din baschetul romanesc a inceput la ora 19.19, ca un tribut adus istoriei de 100 ai clubului…