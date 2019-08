Stiri pe aceeasi tema

- Indragostita pana peste cap de dans, invitata de la Observator a vrut sa faca asta la un nivel profesionist. A reusit insa mai mult de atat! Flavia Mihasan a adus vremea si vremurile bune la emisiunea Neatza cu Razvan si Dani timp de sase ani! Ce planuri are acum?

- Karmen, fiica lui Adrian Minune, a nascut o fetița in prima zi a lunii august. Tanara a fost extrem de emoționata la gandul ca avea sa o stranga pe Sofia in brațe pentru prima data dupa atatea luni de așteptare. Un apropiat al familiei a declarat ca mamica a facut bagajul de mai multe ori inainte de…

- Dupa ce in urma cu doar 2 zile a devenit mamica pentru prima data, Carmen Simionescu a fost externata in urma cu cateva momente! Frumoasa artista a fost condusa acasa de o „armata” de oameni, respectiv familia ei, care i-a fost alaturi necondiționat.

- Artista a vrut sa le demonstreze carcotasilor care sustin ca e mult prea slaba ca ea, de fapt, are o silueta ca de model. Celine Dion a facut o adevarata parada a modei la iesirea dintr-un hotel din Paris.

- Carmen Simionescu așteapta cu nerabdare sa devina mamica pentru prima oara, la 21 de ani. Artista este foarte activa pe plan profesional și inca onoreaza evenimente, in ultimul trimestru de sarcina.

- Lavinia Pirva si Stefan Banica Jr sunt in culmea fericirii, dupa ce in urma cu o saptamana au devenit parinti. Cei doi nu-si mai incap in piele de implinire, dupa ce si-au vazut visul cu ochii.