Te trezeşti la aceeaşi oră în fiecare noapte? Află semnificaţia La orele diminetii, mintea este mai calma, iar inima simte mai bine energiile. Potrivit teoriilor chinezesti, energia meridianelor corpului este conectata la un sistem asemanator ceasornicului, fiecare parte a corpului energizandu-se la alt interval orar. Citeste intre ce ore functioneaza cel mai bine organele corpului uman aici. Iata, asadar, ce inseamna cand te trezesti la aceeasi ora in fiecare noapte. Iata, asadar, ce inseamna cand tela aceeasi ora in fiecare Intre 9:00 PM si 11:00 PM Aceste ore sunt orele de culcare pentru multa lume. Insa nu toti oamenii pot dormi in acest interval. Acest lucru poate insemna stres, griji.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de miercuri, 16 ianuarie 2019, pana vineri 18 ianuarie 2019, reprezentantii asociatiilor de proprietari care nu primesc factura fiscala lunara pe email, sunt invitati la punctele termice stabilite pentru ridicarea acesteia, dupa urmatorul program: miercuri 16 ianuarie 2019 intre orele…

- Cum nimic nu este intamplator, exista un motiv pentru care te uiti la ceas, fix in momentul in care arata o ora oglinda. Atunci cand vezi pe ceas ore si minute simetrice, ai vazut o ora oglinda si inseamna ca ai primit un mesaj important de la Univers. Iata care este semnificatia orelor si…

- CASTIGATOR INSULA IUBIRII 2018. S-a indragostit fara sa vrea de Mircea, insa in sufletul ei era tot Ionuț Gojman, scrie viva.ro. Mirela de la Insula iubirii a fost sincera și a facut exact ce simte pe tot parcursul emisiunii. Concurenta ar fi vrut sa se intoarca in brațele iubitului, insa acesta…

- Pasare de Foc este iubirea... Irina Lucia MIHALCA Pasare de Foc este iubirea stavilita,cea cu aripile aurii ca o mie de luminite,cea cu ochii sclipitori ca de cristal,cea care nu si daruie cantecul inimiidecat primaverii din ea Esti steaua care si afla cerul Sub luna, domol coboram impreuna.Cand apele…

- Reprezentanții ONG-urilor de mediu revin periodic, in spatiul public, cu cate o informare bazata pe situatii statistice intocmite cu multi ani in urma (inclusiv in anul 2009). „In mod firesc, pentru cei interesati, cifrele care vor sa induca ideea imbolnavirii ...

- In contextul principalei preocupari a Comisiei Europene pentru cadrul legislativ viitor si sub imboldul “Energia regenerabila – cheia dezvoltarii viitoare a sectorului energetic european”, directorul general al Grupului Romgaz a mentionat: “Una din tintele noastre predilecte este sa extindem investitiile…

- Sentimentele frumoase pentru cei din viata noastra ne aerisesc sufletul. Toti avem nevoie de iubire, doar ca unii uitam sa o mai daruim. Uitam sa ne pese de cei care ne-au fost alaturi, cand ne este bine ii uitam pe cei care tin la noi cu adevarat, uitam sa ii auzim sau sa ii vedem pe cei…