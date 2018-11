Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a trimis autoritatilor din Arabia Saudita, SUA, Marea Britanie, Franta si Germania mai multe inregistrari despre care Ankara sustine ca ofera detalii despre uciderea dizidentului saudit Jamal Khashoggi, a declarat presedintele turc Recep Erdogan, potrivit BBC News online.

- Liderii din Turcia, Rusia, Franta si Germania au cerut, sambata, in cursul unui summit la Istanbul mentinerea armistitiului in vigoare in provincia siriana Idleb.La acest summit fara precedent au participat presedintii rus Vladimir Putin, turc, Recep Tayyip Erdogan, si francez Emmanuel Macron,…

- Liderii din Turcia, Rusia, Franta si Germania au cerut, sambata, in cursul unui summit la Istanbul mentinerea armistitiului in vigoare in provincia siriana Idleb, relateaza AFP.Summitul "a insistat asupra importantei unei incetari a focului durabile (la Idleb), subliniind in acelasi timp necesitatea…

- Salah bin Jamal Khashoggi, fiul lui Jamal Khashoggi, a fost fotografiat in timp ce il privea cu manie pe Prințul Mohammed bin Salman, moștenitorul tronului Arabiei Saudite, in timpul unei intalniri desfașurate in Riad. Fiul lui Jamal Khashoggi s-a intalnit cu Prințul Mohammed bin Salman in Palatul Yamana,…

- Purtatoarea de cuvant a executivului de la Washington, Sarah Sanders, a facut cunoscut intr-un comunicat ca Emmanuel Macron si Donald Trump au vorbit la telefon despre vizita in Franta a presedintelui american pentru a comemora implinirea a o suta de ani de la incheierea Primului Razboi Mondial.…

- Arabia Saudita trebuie sa vina cu dovezi pentru ca explicatiile oferite in legatura cu soarta jurnalistului Jamal Khashoggi sa fie considerate credibile, au apreciat intr-o declaratie comuna Franta, Germania si Marea Britanie, informeaza Reuters si AFP. Dupa ce timp de doua saptamani a…

- Autoritațile din Arabia Saudita pregatesc un document prin vor recunoaște ca jurnalistul Jamal Khashoggi a murit in timpul unui interogatoriu scapat de sub control care ar fi trebuit sa duca la rapirea acestuia din Turcia, susțin surse citate de postul american de televiziune CNN . Una dintre surse…

- Ajuns la cea de-a 23-a editie, RIUF-The Romanian International University Fair revine in acest weekend, pe 6 si 7 octombrie, la Sala Palatului din Bucuresti, cu activitati noi si universitati aflate in premiera in Romania.Peste jumatate din universitatile de stat din Marea Britanie vor fi…