- Tatuajele se numara printre factorii majori de risc de imbolnavire cu hepatita C, boala care afecteaza aproape 600.000 de mexicani, potrivit medicului Miriam Castellot, de la Asociatia Unidos por una Vida Mejor, citata miercuri de EFE. "La fel ca si piercingurile, tatuajele sunt un factor de risc de…

- Un comitet de experti al Agentiei europene pentru medicamente (EMA) a recomandat vineri aprobarea administrarii de fexinidazol, primul tratament administrat doar pe cale orala impotriva bolii somnului, realizat in colaborare de Sanofi si DNDi (Drugs for Neglected Diseases initiative), deschizand astfel…

- Medicamentul, realizat in colaborare de Sanofi si DNDi (Drugs for Neglected Diseases initiative), deschide astfel calea distribuirii acestui tratament in Africa din 2019, relateaza AFP. Sanofi si DNDi vor dona acest medicament Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), ceea ce inseamna ca medicamentul…

- Un barbat a murit dupa ce a fost muscat de o pisica, în timp ce se afla în vacanta în Maroc. Dupa muscatura animalului, barbatul originar din Marea Britanie a facut rabie si a murit, informeaza BBC. Boala este prezenta în cel putin 150 de tari si provoaca…

- Intr-un raport al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), "Demența: o prioritate a sanatații publice", se estimeaza ca pana in 2030 aproape 14 milioane de cetațeni vor avea o forma de demența in Eu...

- Bolnavii de hepatita C se pot vindeca aproape total, datorita tratamentelor revoluționare, fara interferon! Considerata pana nu demult o boala necruțatoare, hepatita C ar putea fi eradicata pana in 2030, potrivit Organizației Mondiale a Sanatații.

- Specialiștii epidemiologi ai Agenției Naționale pentru Sanatate Publica au dat asigurari ca vaccinurile care sunt folosite la imunizarea populației sunt de calitate si corespund rigorilor Organizației Mondiale a Sanatații. Aceștia au venit cu precizari privind unele mesaje care au fost lansate în…