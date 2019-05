Te simti un pic mai trist decat anul trecut? Nu esti singurul. E un trend mondial. Cum s-a schimbat lumea in ultimul an Daca te simti mai trist decat anul trecut, poate te consoleaza faptul ca nu esti singurul. In toata lumea oamenii au devenit mai tristi, mai furiosi si mai tematori in ultimul an, arata un sondaj realizat la nivel mondial de Gallup.



Toate cele trei emotii au fost resimtite de un numar tot mai mare de oameni in anul care a trecut, arata sondajul citat de CNN, realizat pe 151.000 de persoane din 140 de tari.



Gallup realizeaza acest tip de sondaj, unul in care se concentreaza pe emotii, atat negative, cat si pozitive, anual, inca din 2006.



In 2010, circa 4 persoane din…



