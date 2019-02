Stiri pe aceeasi tema

- Esti epuizat inca din a doua luna din 2019? Poate ai nevoie de o vacanta sau poate nu. Astrele au decis care sunt lunile de concediu favorabile pentru fiecare zodie in parte. Asa ca nu mai sta pe ganduri si fa-ti deja rezervarile in luna pe care horoscop vacanta 2019 ti-o indica.

- BERBEC - La final de noiembrie 2019. Este perioada perfecta pentru tine.TAUR - La final de iunie 2019. Vara e chiar dupa colț.GEMENI - La inceputul lui februarie 2019. Ai nevoie de o evadare.RAC - La inceputul lui martie 2019. Sarbatorește primavara intr-o alta țara.

- Daca te-ai intrebat vreodata care sunt nevoile emoționale ale barbaților, ei bine, Lidia Fecioru și Mihai Voropchievici au dezlușit misterul. Mai exact, aceștia au vorbit la ”Adevaruri ascunse” despre nevoile emoționale ale barbaților, in funcție de semnul lor zodiacal.

- HOROSCOP. Berbec - Trebuie sa invețe, sunt conștienți ca au probleme. Trebuie sa ia viața in piept și sa aiba incredere in ei. HOROSCOP. Taur - Trebuie sa invețe sa iși infrunte temerile. Frica zilei de maine nu trebuie sa o aiba. HOROSCOP. Gemeni - Trebuie sa invețe sa nu iși ignore…

- Fiecarui semn zodiacal ii corespunde un grup de pietre cu proprietati unice favorabile. Este benefic ca fiecare persoana sa poarte bijuterii care contin pietrele propriei zodii. Pietrele semipretioase sunt specifice fiecarei zodii si au capacitatea de armonizare a energiilor interioare si de absorbtie…

- Anul 2019 aduce 13 zile libere legale, in afara primelor doua zile din ianuarie, dintre care opt sunt in timpul saptamanii. Echipa din spatele motorului de cautare global care compara gratuit oferte de calatorie momondo.ro a verificat datele libere si iti dezvaluie cum poti beneficia de 35 de zile de…

- Un zambet frumos este un zambet sanatos. Din pacate, mulți dintre noi nu s-au nascut cu o dantura perfecta, astfel ca au nevoie sa viziteze medicul stomatolog pentru a scapa de imperfecțiunile dinților. Una dintre cele mai cunoscute și mai utilizate proceduri stomatologice ce face parte din ramura ortodonției…

- Sarbatorile de iarna sunt motiv de bucurie impreuna cu familia sau cu persoanele apropiate. In aceste clipe, cele mai importante sunt amintirile dobandite, cu care vom ramane in suflet in anii ce urmeaza. Iar printre cele mai frumoase clipe traite se numara si acel moment de fericire de pe chipul celui…