Stiri pe aceeasi tema

- Monica Anghel, pe care telespectatorii Antenei 1 o vor vedea in aceasta toamna, alaturi de fratele ei, Alexandru, in postura de concurenta a show-ului „Te cunosc de undeva!”, are acasa nu mai puțin de șase caței. De altfel, vedeta spune ca a avut in casa dintotdeauna animale de companie. „Am crescut…

- Cosmin Seleși, prezentatorul show-ului “Te cunosc de undeva!”, emisiune care va reveni, in curand, la Antena 1, și Catalin Bugean, regizorul acestei producții, au suportat la inceputul saptamanii cate o intervenție chirurgicala. Cei doi s-au operat de deviație de sept la același spital și in aceeași…

- Alexandru Anghel, care va face echipa impreuna cu celebra sa sora, Monica Anghel, in cel de-al 14-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva!, in aceasta toamna, la Antena 1, a devenit din nou tata. De curand, soția sa, Raluca, a adus pe lume cea de-a treia fetița.

- Filmarile la emisiunea Te cunosc de undeva sunt in plina desfasurare! Sezonul numarul 14 va fi unul plin de surprize! De aceasta data, Liviu Varciu si Andrei Stefanescu nu vor mai fi singurul cuplu de concurenti. In premiera, vor aparea si doi frati. Monica Anghel va concura impreuna cu fratele ei,…

- 12 concurenți talentați și dornici de show vor intra in spectaculosul joc al transformarilor, in cel de-al 14-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva! In premiera, in acest sezon, in fața telespectatorilor Antenei 1 și a juriului format din Ozana Barabancea, Andreea Balan, Cristi Iacob și Aurelian…

- Cel de-al 14-lea sezon al show-ului „Te cunosc de undeva”, prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși, va reveni la Antena 1, iar filmarile sunt in toi. De data aceasta, in premiera, cei 12 concurenți vor intra in concurs astfel: 8 vor urca pe scena imparțiți in 4 perechi, iar ceilalți 4 vor evolua…

- Reprezentantii postului Antena 1 au anuntat primele vedete care vor concura in noul sezon al show-ului transformarilor „Te cunosc de undeva“, prezentat de Cosmin Selesi (41 de ani) si Alina Puscas (33 de ani).

- 12 concurenți talentați și dornici de show vor intra in spectaculosul joc al transformarilor, in cel de-al 14-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva! In premiera, in acest sezon, in fața telespectatorilor Antenei 1 și a juriului format din Ozana Barabancea, Andreea Balan, Cristi Iacob și Aurelian…