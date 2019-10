Stiri pe aceeasi tema

- Victor Negrescu a abordat tema etichetei care i se pune PSD-ului cum ca social-democratii ar da salarii si ajutoare sociale in detrimentul investitiilor. "In primul rand, nu dam pomeni. De foarte multe ori se vehiculeaza cifre false in spatiul public. De exemplu beneficiarii de ajutor social.…

- Un studiu scoate la iveala faptul ca barbații sunt mult mai certareți și mai agresiv pe Facebook, comparativ cu femeile. Probabil nu te așteptai la o asemenea statistica, așa ca iata care este explicația specialiștilor.

- Ionuț Gojman face dezvaluiri, in direct la Cool Summer Nights, despre experiența de la Insula Iubirii. Barbatul a fost folosit de fosta iubita a lui Adrian, Denisa, pentru a il face gelos pe Andi, cea mai controversata ispita.

- Laura Codruța Kovesi este unul dintre cele mai pronunțate nume ale momentului. Fosta șefa DNA este aproape de a fi numita șefa Parchetului European. Despre activitatea profesionala se știu multe, dar despre viața personala prea puține. Ca o picanterie, iata cine este iubitul lui Kovesi. Cine este iubitul…

- Tudorel Toader, fost ministru al Justitiei si fost judecator constitutional, reactioneaza la decizia CCR prin care a fost respinsa interzicerea amnistiei si a gretierii pentru fapte de coruptie. Rectorul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi afirma ca in baza rationamentului folosit azi de…

- Iata 7 obiceiuri care intaresc relatia parinte-copil. 1. Mancati impreuna, ca sa intariti relatia parinte-copilMesele regulate in familie cresc atat sansele ca cei mici sa capete obiceiuri alimentare sanatoase, dar intaresc si relatiile, gratie faptul ca atmosfera de la masa contribuie…

- Liderul CJ Vrancea, Marian Oprișan, a spus luni, la Parlament, ca nu el face evaluarea miniștrilor, ci premierul, precizand ca nu are nicio nemulțumire cu privire la echipa guvernamentala.„Evaluarea o face dna prim ministru. O va prezenta CEx și atunci vom decide in consecința. De ce sa...Nu…

- Un tanar aflat sub influența alcoolului a produs accident rutier la Alba Iulia. A ajuns cu mașina in glisiera metalica de pe marginea drumului și apoi intr-un stalp de iluminat public. Potrivit IPJ Alba, luni, in jurul orei 23.15, polițiștii din Alba Iulia l-au depistat pe un tanar de 27 de ani, din…