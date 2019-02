Te asteptai? Cate clase are in realitate Adi de la Valcea Adi de la Valcea s-a facut cunoscut prin talentul sau si prin cantarile pe care le facea la nunti, inca de cand era doar un copil. In primii ani de viata era sarac, iar mama lui vindea malai. Numai asa a reusit sa ii cumpere prima chitara. Invitat la emisiunea “Necenzurat”, de la Antena Stars, Adi de la Valcea a marturisit ca a crescut in saracie, dar a fost nevoit sa renunte la scoala pentru muzica. Da, am fost sarac. Eu mi-am dat seama cat am fost de sarac acum, mai recent, cand am inceput sa am ca sa zic asa. Dormeam cate 4-5 in pat. In patratica in care eram stateam eram toti foarte saraci,… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

