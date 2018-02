Te apropii de sindromul burnout? Descopera cateva metode de reducere a stresului

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 27 ianuarie – 11 februarie, s-a desfașurat operațiuniea ”Viteza”, in cadrul careia 5972 de șoferi au fost prinși conducind cu o viteza excesiva pe traseele naționale. Șoferii, care au incalcat regulile de circulație rutiera au fost sancționați conform legislației in vigoare, noteaza Noi.md.…

- Rinichiul polichistic sau boala polichistica a rinichilor este o afecțiune ereditara, caracterizata prin dezvoltarea de chisturi pline cu lichid, care inlocuiesc treptat cea mai mare parte a țesuturilor ambilor rinichi. Aceste chisturi, de dimensiuni diferite, reduc funcția renala. In cazul in care…

- O femeie ii acuza pe cei care lucreaza la adapostul public pentru caini ca erau in stare de ebrietate și ca i-au cerut pe nedrept bani pentru sterilizarea unui patruped, in condițiile in care cheltuielile sunt suportate de un ONG din Austria.

- Wizz Air, una dintre companiile aeriene din Europa cu cea mai mare crestere, ofera membrilor WIZZ Discount Club sansa de a sarbatori Ziua Indragostitilor mai devreme si le ofera 20%* reducere la toate zborurile rezervate astazi, joi, 8 februarie, inainte de miezul noptii. Cu preturi ce incep de la 39…

- Horoscopul zilei de 8 Februarie aduce o multime de vesti pentru toti nativii. Unii castiga bani, alti au noroc in dragoste, iar cei mai ghinionisti nativi au parte de o zi agitata si cu probleme. Descopera ce iti rezerva astrele, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Depistat cu droguri pe Calea Floresti Jandarmii au depistat, pe Calea Floresti, un tanar ce avea asupra lui droguri. Luni, 5 februarie, în jurul orei 21.00, un echipaj de jandarmerie care se afla în misiune de asigurare a ordinii si sigurantei publice, în municipiul Cluj-Napoca,…

- Barbații ar trebui sa se considere cu adevarat norocoși daca au alaturi o femeie care sa le poarte de grija, sa-l iubeasca necondiționat. Totuși, sentimentele nu sunt reciproce mereu și pentru a ajunge la inima persoanei pe care ți-o dorești in viața ta, trebuie sa faci anumite lucruri pentru a-i demonstra…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Vrancea au dispus retinerea pentru 24 de ore fata de 4 barbati, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic si consum ilicit de droguri, introducerea…

- Nelinistea, palpitatiile sau respiratia superficiala si rapida sunt doar câteva semne ale anxietatii. Însa pentru acestea exista și metode naturale prin care pot fi tratate. L-teanina (ceai verde) - Cercetarile arata ca L-teanina ajuta la reducerea ritmului cardiac si tensiunii…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Alba, Luminita Prodan, a declarat, miercuri, pentru News.ro, ca barbatii in varsta de 38 si respectiv 40 de ani, din judetul Dambovita, au fost prinsi in flagrant in timp ce furau motorina dintr-un TIR oprit intr-o parcare de pe A1, in dreptul…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, într-un interviu acordat AGERPRES, referitor la statul paralel din care ar face parte, ca, daca exista ''interese paralele'' sunt ale celor care "praduiesc bugetul de stat", care au fost "prinsi" si doresc…

- Happy Hour la Beraria „Vlad Tepes” din Targoviște! In toate zilele de luni, marți, miercuri și joi (cu excepția sarbatorilor religioase Post-ul TARGOVIȘTE: Happy Hour la Beraria „Vlad Țepeș”! Reducere de 50% la toate bauturile apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In ultima saptamana, politistii de la transporturi au actionat in statiile de cale ferata, trenuri de calatori si in zonele de risc. Pentru neregulile constatate au fost intocmite 22 de dosare penale si au fost aplicate peste 3.000 de sanctiuni contraventionale.

- Șoferii prinsi beti la volan vor fi obligati sa lucreze la morga. Noua pedeapsa este propusa de Inspectoratul Național de Probațiune care spera ca in acest mod ii va responsabiliza pe șoferii cheflii.

- Prinsi la furat intr-un magazin din Cluj, doi tineri s-au luat la bataie cu paznicii Politistii din Cluj-Napoca au identificat si retinut, pentru 24 de ore, doi barbati banuiti de comiterea unei talharii. Unul dintre acestia se afla sub control judiciar. La data de 22 ianuarie, în…

- Fie ca sunt in zodia Varsatorului sau in zodia Pești, persoanele nascute in luna februarie au o serie de trasaturi comune. Descopera, in materialul video de mai sus, șapte caracteristici ale celor nascuți in a doua luna a anului! Foto – 123rf

- Reduceri eMAG la ceasuri inteligente. Magazinul online emag.ro pune la bataie, astazi, numeroase oferte la ceasuri inteligente, în cadrul campaniei de reduceri ”Revoluția prețurilor”. Daca vreți sa ramâneți în pas cu timpurile, dar și cu timpul, un smartwatch…

- Tribunalul Constanta i-a condamnat miercuri, 17 ianuarie, pe cetatenii straini prinsi cu peste 2,3 tone de cocaina intr-un depozit din Eforie Nord in anul 2016. Valoarea drogurilor este aproximata la 625 de milioane de euro. Decizia nu este definitiva.

- Desenarea orei pe ceas, sa stii sa numesti o camila sau o trasatura comuna intre un tren si o bicicleta: acestea au fost probele la care a fost supus presedintele american Donald Trump pentru a detecta daca sufera de tulburari cognitive, scrie AFP.

- Doi caini, boxeri, au sarit gardul unei curti si au atacat mai multe persoane. O fata de 15 ani, un barbat de 47 si tatal barbatului s-au luptat sa scape de cainii agresivi. Incidentul a avut loc in centrul Iasului.

- Detinutii sunt oameni ingeniosi si gasesc mereu metode de a introduce in penitenciare lucruri interzise. Totusi acest lucru nu ar fi posibil fara complicitatea apropiatilor aflati la libertate care le transmit colete.

- Nintendo a debutat cu o campanie New Year Sale pe eShop pana pe 15 ianuarie din care fac parte jocuri de Switch cu pana la 35% reducere de preț: Death Squared ($11.24 / 8.99) – 25% reducere GoNNER ($6.99 / 6.29) – 30% reducere Graceful Explosion Machine ($8.99 / 6.99) – 30%…

- Aproape 60 de soferi au ramas fara permis de conducere, in prima saptamana din ianuarie, si au fost amendati cu pana la 2.900 de lei pentru viteza excesiva pe autostrazi. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 229 de kilometri pe ora, pe autostrada A2.

- Un echipaj format din polițiști din cadrul Secția 5 Poliție Craiova, in timp ce efectuau controlul traficului rutier pe strada Toporași din localitate, l-au depistat, ieri dupa amiaza, pe F. Filip, de 28 de ani, din comuna Sadova, județul Dolj, ...

- Logan Paul, un youtuber american, a generat un val de critici la adresa lui din partea internautilor, dupa ce a publicat, duminica, un videoclip filmat in padurea Aokigahara din Japonia, in care el si prieteni ai sai descopera un barbat spanzurat si glumesc pe seama acestuia. Tanarul si-a cerut scuze,…

- De astazi si pana in data de 31 martie, moldovenii pot cumpara polița medicala pentru anul viitor cu reducere. Potrivit Casei Naționale de Asigurari in Medicina, proprietarii de terenuri agricole vor plati cu 75 la suta mai putin, mai exact 1014 lei.

- Din 3 societați verificate, la doua au fost constatate nereguli. Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au organizat si executat o actiune pe linia respectarii legii privind regimul materiilor explozive. Acțiunile fiind desfașurate pe raza municipiilor Alexandria și Turnu Magurele,…

- BERBEC – Trebuie sa renunti la agresivitate si sa privesti compromisurile cu alti ochi, scrie teotrandafir.ro. TAUR – Trebuie sa iti schimbi complet perspectivele. Anul 2018 va fi perfect pentru a incerca ceva nou. Te-ai gandit vreodata sa performezi intr-un domeniu cu totul strain? Ai putea…

- Patru hoți de buzunare au fost prinși de polițiștii locali in zona Pieței 700. Oamenii legii au fost anunțați de cațiva timișoreni ca cei patru au furat portofelul unei femei care cobora dintr-un mijloc de transport. Polițiștii i-au identificat pe hoți – trei femei și un barbat – doua persoane din Timișoara…

- Autor: Elizabeth Anne Scott Gestionarea stresului nu ar trebui sa fie stresanta. Stresul cronic isi lasa amprenta asupra starii noastre de bine fizice si emotionale; cand ii simtim deja efectele, sa alcatuim de la zero un plan de gestionare a stresului poate sa para coplesitor. In acest volum usor de…

- Sindromul "picioarelor nelinistite" poate indica o crestere a riscului de deces la femei, se arata intr-un studiu de specialitate publicat in revista Neurology. Oamenii de stiinta americani de la...

- Sambata, 16 decembrie, politistii din Salistea de Sus au fost sesizati ca persoane necunoscute au patruns prin efractie intr-un local public din oras, de unde au sustras tigari in valoare de 400 de ei. La aproximativ doua ore de la sesizare, politistii au identificat patru tineri din oras, banuiti de…

- Potrivit presei straine, drogurile au fost descoperite marți, in timpul unui control al polițiștilor germani, langa Freiburg, pe autostrada AS. Ofițerii au controlat un autocar care circula pe traseul Barcelona-Praga. Aceștia au descoperit la bordul acestuia, prin intermediul unor caini dresați…

- In plus, autoritatile vor sa amane cu doi ani obligativitatea impunerii reducerii de gaze cu efect de sera cu 6%, pentru 2020, arata un proiect de Hotarare publicat pe site-ul Ministerului Energiei. ”Autoritatile publice centrale cu atributii in domeniul reglementat nu au posibilitatea sa…

- Patru persoane cu varste cuprinse intre 19 si 51 de ani au fost prinse in flagrant, de politisti, in timp ce incercau sa sustraga deseuri metalice din vagoanele unui tren de marfa oprit in statia CFR Resita Nord. Cei patru au fost prinsi de catre politistii Postului de Politie Transporturi Feroviare…

- Sub raportul vechimii si al legendelor despre Egipt, istoria acestei tari este impresionanta pentru orice turist, este ca o poveste sau ca un adevarat basm. Atat pentru poporul sau cat si pentru vizitatori, orasul Cairo poate concura aproape chiar si cu sacra Roma sau chiar poate impresiona si mai tare…

- Politistii Biroului de Ordine Publica din cadrul Politiei Municipiului Baia Mare au identificat doua persoane care au iesit din societatile comerciale fara a trece pe la casele de marcat pentru a le achita contravaloarea. Ambele sunt cercetate sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat.…

- Politistii au facut mai multe perchezitii in Iasi si au descoperit un grup infractional format din sapte persoane care faceau comert cu produse de originine animala, mai exact cu carne de cal. Acestia furau animale, dupa care le sacrificau in padure, apoi le distribuiau prin pietele din judet.…

- Doua persoane care executau lucrari de constructie pe o proprietate privata din municipiul Craiova au fost suprinse sub un mal de pamant. Muncitorii sunt acoperiti in totalitate de pamant. Potrivit Mediafax, au fost alertate mai multe echipaje de pompieri cu o autospeciala de descarcerare…

- Președintele american Donald Trump a obținut o victorie importanta odata cu adoptarea de catre Senat, in noaptea de vineri spre sambata, a unei reforme istorice a fiscalitații și a unei uriașe reduceri de impozite, transmite AFP. Textul, adoptat cu un scor strâns, de 51 de voturi la…

- Poate ai mai auzit de aceasta practica, insa te intrebi la ce ajuta ea. Descopera ce se intampla daca bei ulei de masline pe stomacul gol! Uleiul de masline extravirgin este o sursa excelenta de grasimi sanatoase și nutrienți care sunt valoroși pentru sanatatea noastra. Insa, poate ca nu te gandeai…

- Poliția Romana și Jandarmeria Franceza, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Structura Centrala, au destructurat o grupare infracționala de criminalitate itineranta care ar fi cauzat un prejudiciu de 1.000.000 de euro. Hoții au dat atacul la 10 depozite din Alsacia, de unxde au furat pesticide…

- La data de 24 noiembrie a.c., polițiștii din Podu Turcului au depistat in flagrant un barbat de 72 de ani si un tanar de 22 de ani, ambii din judetul Vrancea, banuiti de comiterea infractiunii prevazute de O.U.G.23/2008.Barbatii se aflau pe marginea gurii de varsare a lacului Fichitesti si aveau…

- Recunoscute pentru stilul vestimentar nonconformist, excentric si neobisnuit pe care il abordeaza, vedetele pop reusesc sa faca ravagii cu fiecare aparitie in spatiul public. Mai mult decat atat, fiind urmarite de milioane de fani din intreaga lume, acestea sunt o adevarata sursa de inspiratie atunci…

- Image & Form ne anunța ca action-adventure-ul SteamWorld Dig 2 este acum la preț redus via Steam ! Oferta este disponibila pana pe 28 noiembrie, iar cui ii place seria poate opta pentru SteamWorld Complete Bundle care include 5 jocuri SteamWorld și este disponibil, de asemenea, la reducere de preț de…

- Semnele zodiacului turcesc Daca te-ai nascut in zilele de 01, 06, 11, 16, 21, 26, 31 - esti in zodia Tengri Daca te-ai nascut in zilele de 02, 07, 12, 17, 22, 27 – esti in zodia Umay Daca te-ai nascut in zilele de 03, 08, 13, 18, 23, 28 - esti in zodia Erlik Daca te-ai nascut…

- Doi adolescenți din Oltenia au ajuns pe mana polițiștilor, dupa ce n-au avut nimic mai bun de facut la Timișoara decat sa se apuce de furat. Ei au fost prinși in zona Complexului Studențesc, cu o... prada de tot rasul.

- Azi noapte, in jurul orei 1.30, polițiști din cadrul Secției 3 Poliție, au observat pe strada Decebal, din municipiul Craiova, un autoturism, al carui conducator auto a intors, evitand intalnirea cu echipajul de poliție. In acest sens, oamenii legii au ...