- Japonia lanseaza un supercomputer cu sistemul CrayXC50, care are sarcina de a ajuta la cercetarile avansate in fuziune nucleara, energia infinita a viitorului. Nu numai ca este cel mai puternic supercomputer din industria fuziunii nucleare, ci...

- Oana Zavoranu, mesaj neașteptat despre mama ei, postat pe contul de socializare. Chiar daca cele doua nu au avut o relație tocmai buna, Marioara Zavoranu a declarat in repetate randuri ca iși iubește fiica și ar vrea ca ea sa știe asta. Mesajul Oanei Zavoranu pentru mama ei i-a impresionat pe toți cei…

- S-au inregistrat 12 voturi "pentru" si sase "impotriva", scrie Agerpres. Parlamentarii din comisie au respins mai multe amendamente propuse de senatorul PSD Serban Nicolae pe motiv ca exced deciziilor CCR. Comisia a decis reformularea articolului privind Sectia pentru investigarea infractiunilor…

- Deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu a adresat mai multe intrebari ministrului Sanatații, Sorina Pintea, ca urmare a incendiului izbucnit sambata dimineața intr-un salon al secției ATI din Spitalul Județean de Urgența Alba. Dirzu a solicitat, de asemenea, dispunerea unui control la unitatea sanitara. Vezi…

- Zeci de hectare de vegetatie uscata au ars in ultimele zile in Caras- Severin iar pompierii se asteapta ca numarul incendiilor sa creasca in zilele urmatoare pe fondul ridicarii temperaturilor. Fortele de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”SEMENIC” al judetului Caras-Severin…

- Catalin Bordea, co-prezentatorul de la „Xtra Night Show” a fost invitatul special al serii de duminicala „iUmor”, actorul venind cu „directive de acasa” și cu un numar savuros de stand-up!

- Exuberanta și energica cum o știm, Katy Perry nu s-a abținut sa nu faca show in timpul audițiilor noului sezon al show-ului american ”American Idol”. Jurata a sarutat un concurent chiar in fața camerelor de filmat. Katy Perry a sarutat un adolescent la American Idol Benjamin a avut parte de experiența…

- Agentia Nationala de Integritate ANI are trei noi procese la Constanta. Cauzele au fost inregistrate pe rolul Sectiei a II a Civile, de contencios administrativ si fiscal, din Curtea de Apel Constanta, in materia contencios administrativ si fiscal, iar pana in prezent nu a fost stabilit un prim termen…

- Dana Chera a facut o confesiune neașteptata, duminica, in direct la TV. La inceputul emisiunii pe care o prezinta vedeta și-a lasat invitata, pe judecatoarea Gabriela Baltag, fara replica.

- Învațamântul superior din Republica Moldova se confrunta cu o provocare, și anume reducerea numarului de studenți. Cauzele ar fi problema demografica și fluxul mare de tineri moldoveni care aleg sa-și faca studiile peste hotare. Între timp, universitațile din țara supraviețuiesc…

- Problemele de fertilitate sunt unele dintre cele mai des intalnite afectiuni in randul femeilor in ultimii ani. Expertii sustin ca dupa varsta de 30 de ani, tot mai multe romance au o rezerva ovariana tot mai saraca, comparabila cu cea...

- Cauzele aparitiei problemei transnistrene sint multiple, insa situatia din Transnistria a fost influentata intr-o mare masura de faptul, ca acolo, timp de decenii, au fost dislocate trupele Armatei a 14-a. Drept urmare, o parte considerabila a populatiei o constituiau ofiterii Armatei Sovietice, trecuti…

- Potrivit oamenilor de stiinta, aceste temperaturi extrem de scazute sint, de fapt, cauzate de o vreme extrem de calda intr-un alt loc de pe Terra, potrivit Business Insider. Un val de aer rece din Eurasia, denumit sugestiv „Bestia din est”, face ravagii in aceste zile in cea mai mare parte a Europei,…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a criticat bilantul DNA prezentat miercuri dimineata. Acesta a precizat ca nu ar fi vazut „vreodata o mizerie mai mare” decat „asa-zisul bilant”, ulterior aducand o completare ironica la adresa institutiilor prezente in sala. In acelasi stil acid, vicepresedintele ALDE,…

- Social-demoocratul care, la un moment dat, a condus Comisia juridica din Senat are o parere cat se poate de categorica despre sedinta in cadrul careia s-a prezentat raportul privind activitatea DNA, pe anul trecut. “Nu cred ca am vazut vreodata o mizerie mai mare, la nivel de demnitate de stat, ca asa-zisul…

- Raluka, una dintre cele mai apreciate artiste de pe scena muzicala romaneasca, se califica cu succes la titlul de cea mai nonconformista vedeta din showbiz-ul autohton. Dupa ce a fost protagonista unei scene fierbinti cu Jo, focoasa roscata a comis-o din nou. De data acesta, un manechin a fost „victima”…

- Carmen Minune este o tanara foarte frumoasa care adora sa se distreze. Recent, fata celebrului manelist a mers intr-un club, unde a fost fotografiata in ipostaze deloc firești alaturi de o prietena. Bruneta a facut un gest care i-a șocat pe toți cei prezenți. Fara sa stea pe ganduri, Carmen Minune a…

- Pe langa amorțelile periferice (parestezii), durerea, furnicaturile, mancarimile și pierderea sensibilitații pot fi semnele unei tulburari neuro-musculare numita neuropatie periferica, care are la baza lezarea unor nervi ai mainilor și picioarelor. Cauzele afectarii conducerii impulsurilor nervoase…

- Presedintele american Donald Trump va anunta vineri impunerea celui mai substantial set de sanctiuni de pana acum adoptat de SUA impotriva Coreei de Nord, informeaza Reuters. ''Astazi anunt ca lansam cel mai amplu pachet de noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord'', indica…

- Omul de afaceri Florian Walter, trimis in judecata de DIICOT si anchetat de DNA intr-un alt dosar, i-ar fi spus procurorului Mihaiela Iorga Moraru ca fostul lider al PNL, Crin Antonescu, ar fi fost santajat pentru a nu mai candida la alegerile prezidentiale, in anul 2014, potrivit stenogramelor depuse…

- Deputatul liberal Gabriel Andronache a propus, joi, ca toate dosarele referitoare la familie si minori sa fie solutionate numai de catre Tribunal, unde sa fie infiintate sectii specializate, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Satu Mare, doua autoturisme s-au ciocnit frontal, joi, la iesirea din municipiul Satu Mare, ambii soferi ai celor doua masini fiind raniti grav. Cele doua victime au ramas blocate intre fiarele contorsionate ale masinilor fiind necesara interventia…

- De-a lungul timpului, Ioana Anunța, devenita celebra sub numele de Jo, s-a tot plans ca nu are parte, cu adevarat, de iubire și ca nu și-a gasit partenerul ideal. Doar ca, zilele trecute, pare-se, a aparut și explicația...

- Avionul, de tipul AN-148, avea 71 de persoane la bord si decolase de pe aeroportul moscovit Domodedovo, conforma Rusia Today. Avionul a decolat de pe aeroportul Demodedovo și se indrepta spre orașul Orsk. Acesta disparut de pe ecranele radar la scurt timp dupa decolare, scrie tv8.md Potrivit…

- Dupa cum ne informeaza sciencealert.com, in Coreea de Sud, la PyeongChang, a fost construita cea mai neagra cladire care a existat vreodata. Neobișnuitul pavilion a fost conceput de catre arhitectul Asif Khan, pentru Jocurile Olimpice de Iarna 2018. Pereții sai, de un negru aproape desavirșit, au fost…

- Mastalgia sau durerea de san reprezinta un disconfort destul de des intalnit in randul femeilor. Aceasta poate include o sensibilitate crescuta a sanilor, o durere ascutita sau senzatia de tensiune la nivelul tesuturilor. Durerea poate fi...

- Soții Cristina și Marian Nița au venit la “Guess My Age – Ghicește varsta” sa caștige cei 100.000 de lei puși in joc de Dan Negru, cu un vis arzator, acela de a pleca intr-un concediu, in Thailanda.

- Marea minciuna pe care cei de la PSD-ALDE au livrat-o romanilor inaintea alegerilor din 2016 - ”creștem salariile!” - iese la iveala, zilele acestea, in toata mizeria ei. I-au tras pe sfoara pe mulți romani!, se arata intr-un comunicat de presa al PNL Argeș. Informații tot mai numeroase arata ca multe…

- Moscova era paralizata luni, dupa ce a fost lovita in timpul weekend-ului de cea mai mare furtuna de zapada inregistrata vreodata in capitala rusa de cand sunt efectuate masuratori, informeaza AFP, preluata de Agerpres.

- Cancerul iți distruge sanatatea și nu gasești un remediu care sa te ajute sa lupți contra cancerului? Lupta impotriva acestei boli necruțatoare cu Oncoforte , unul dintre cele mai complete remedii contra acestei afecțiuni de care sufera un numar impresionat de persoane. Cauzele care duc la apariția…

- Specialiștii in securitate cibernetica de la Bitdefender au identificat o rețea de zeci de mii de gadgeturi inteligente controlate de la distanța de catre atacatori și capabile sa contamineze rapid orice device vulnerabil și sa spioneze viața privata a victimelor.

- Sunt oameni care au inflamatii in organism si nu stiu acest lucru. Unele inflamatii sunt evidente altele nu, unele produc simptome specifice (senzatie de caldura, inrosirea zonei, umflarea acesteia si durere locala), altele nu.

- Un grav accident rutier s-a produs pe Calea Turzii din Cluj-Napoca, sambata, 27 ianuarie 2018. Trei autoturisme au fost implicate in coliziune și cinci persoane au fost ranite. Patru dintre victime au avut nevoie de ingrijiri de specialitate și au fost transportate la spital. Cauzele accidentului nu…

- Senatorul PSD Eugen Teodorovici, propus pentru functia de ministru al Finantelor, a declarat, vineri, ca la ministerul pe care il va conduce va lua "ce masuri se justifica", mentionand ca o comunicare mai buna va duce la solutii mai bune. Intrebat daca are mana libera sa adopte ce masuri…

- Cel mai scump jucator transferat vreodata de FC Barcelona, Philippe Coutinho, a debutat joi seara pentru noua sa echipa, in meciul de Cupa cu rivala locala, Espanyol, castigat de gazde cu 2-0.

- Painea ar putea fi mai scumpa cu 10% de luna viitoare. Majorarea pretului este cauzata de cresterea tarifelor la electricitate si gaze naturale, explica producatorii. Nu este insa, singurul motiv. Costul produselor de panificatie este influentat si de majorarile salariile, decise de autoritati. De la…

- "Este de acum confirmat ca anii 2015, 2016 si 2017, care se inscriu clar in tendinta de incalzire pe termen lung provocata de cresterea concentratiilor atmosferice de gaze cu efect de sera, sunt cei mai calzi inregistrati vreodata", a anuntat Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM), o agentie specializata…

- Portalul instantelor de judecata din Romania, portal.just.ro, este blocat, luni, ca urmare a lansarii de mii de cereri simultan cu ajutorul unor aplicatii. Potrivit unui mesaj postat de administratorii portalului, o alta cauza a problemelor de functionare o reprezinta unele defecte tehnice. “Portalul…

- Arsenie Boca a ramas, de la mijlocul anilor 1940 pana la sfarsitul vietii sale, in 1989, o tinta a autoritatilor opresive ale regimului comunist. Calugarul nu a vorbit vrodata despre cea mai neagra perioada a vietii sale, petrecuta in temnitele anilor 1940 – 1950, insa in urma ei au ramas numeroase…

- Producatorii din industria alimentara anunța ca romanii vor fi loviți de un nou val de majorari de prețuri la carne, oua și paine. Creșterea euro in raport cu leul și producția slaba de anul acesta sunt principalele cauze. Deocamdata, producatorii din domeniu nu avanseaza procente clare. Veștile…

- Temperaturile de primavara din mijlocul iernii au starnit ingrijorare printre oameni. Dar schimbarile climatice sunt un fenomen real și periculos pentru planeta, iar majoritatea cauzelor sunt rezultatul acțiunilor omului.CNN a realizat o lista a activitaților umane care duc la schimbarile…

- Imagini incredibile au fost surprinse ieri pe strazile din Iasi • O femeie tipa ca in gura de sarpe dupa ce fostul ei prieten i-a smuls din brate copila de doar doi ani • Femeia a ingenunchiat de durere si a fost obligata de lege sa cedeze • Povestea a inceput in urma cu mai [...]

- Te-ai uitat vreodata pe eticheta de la merele cumparate sau oricare alt fruct? Daca da, te-ai intrebat vreodata ce inseamna oare toate acele cifre? Ei bine, afla ca acele cifre au o importanta foarte mare! Cifrele trecute pe etichetele legumelor si fructelor pot indica diferite lucruri. Haide sa vedem…

- Trei accidente rutiere soldate cu opt raniti, dintre care trei grav, au avut loc marti, 2 ianuarie, pe drumuri publice din Alba. Cauzele au fost neadaptarea vitezei la conditiile de trafic si depasirea neregulamentara.

- Un incendiu care a izbucnit miercuri in apropiere de statiunile turistice Pollenca si Port de Pollenca din insula Mallorca a distrus aproximativ 100 de hectare de vegetatie si a determinat evacuarea a peste 60 de locuinte, au anuntat joi serviciile de urgente spaniole, citate de Xinhua. Cauzele incendiului…

- Cel mai grav eveniment rutier s-a inregistrat pe raza comunei Tulucesti, unde un sofer a patruns cu masina pe care o conducea intr-o curba deosebit de periculoasa, pierzand controlul masinii si lovindu-se de o masina care circula din sens opus. Sase persoane au fost spitalizate.

- FINALA X FACTOR 2017. Finala X Factor nu putea continua mai frumos de atat! Francesca Nicolescu si Delia au pregatit pentru aceasta editie speciala melodia “Multumesc, iubita mama!” iar interpretarea a fost fara cusur. Si s-a lasat, desigur, cu multe lacrimi in ochi.