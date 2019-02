Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii considera ca modificarile aduse de Tudorel Toader legilor Justitiei, printr-o OUG, privind delegarea in toate functiile din cadrul Ministerului Public pentru care numirea se face de presedinte, sunt de natura sa afecteze grav activitatea…

- Smartphone-urile sunt dispozitive sunt dispozitive indispensabile in ziua de azi, insa exista riscuri mai mari sau mai mici cu utilizarea lor, datorate in special radiatiilor pe care acestea le emit, scrie Go4it, care a realizat un top al celor mai periculoase...

- Fabrica de condimente de langa Alba Iulia distrusa sambata de un incendiu, care s-a manifestat generalizat pe o suprafata de peste 10.000 de metri patrati, a fost verificata ultima data de catre reprezentantii ISU Alba in toamna anului trecut, nefiind identificate atunci "nereguli majore", a declarat…

- Danuț Lupu se ia de Ionel Danciulescu, team managerul lui Dinamo, dar il lauda pe Mihai Stoica, oficialul FCSB. Fostul mijlocaș al „cainilor" nu ințelege de ce „Danciu" nu e mai acid in raspunsuri atunci cand echipa sa e atacata. „Stiti ce imi place mie la MM? L-ati vazut vreodata ca el sa accepte…

- Simona Halep, locul I WTA, a declarat ca nu a simtit dureri la spate in primul meci din 2019, pierdut in fata australiencei Asheligh Barty, dar a precizat ca asteapta ziua de joi, pentru a vedea cum se simte."Nu am avut dureri deloc, sunt fericita din acest punct de vedere, e un semn bun,…

- Ana Baniciu cu siguranta stie cum sa ridice temperaturile! Sau cel putin, in mintea barbatilor. Artista s-a afisat sumar imbracata, linia decolteului usor vizibila si picioarele puse in evidenta mai bine ca niciodata.

- Prezenta in platoul emisiunii Teo Show, de la Kanal D, Bianca Dragusanu a facut declaratii despre fiica sa si a lui Victor Slav, Sofia Natalia. Vedeta a dezvaluit cum spune micuta ca o cheama. „Cu siguranta, in momentul asta se uita la noi (n.r. fiica ei, Sofia Natalia) si ma aplauda de acasa si ma…