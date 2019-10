Stiri pe aceeasi tema

- Toamna aceasta, Casa Pariurilor crește pasiunea pentru fotbalul romanesc și te invita in Liga Caștigatorilor. Intra in joc pe liga.casapariurilor.ro și caștiga cele mai tari premii de suporter! Daca ești fan adevarat, e momentul tau sa te remarci. Joaca in perioada 27 septembrie - 17 noiembrie bilete…

- Loto. Crosul Loteriei Romane, 5 octombrie 2019: Ce premii caștigi. Loteria Romana organizeaza cea de a XXII-a ediție a Crosului Loteriei Romane in Parcul Alexandru Ioan Cuza/Titan din București. La acest cros, Loteria Romana pune la bataie 75 de premii, in valoare totala de 90.500 de lei.

- Colectii romanesti de incaltaminte, genti si produse de marochinarie au fost prezentate la targul international MICAM Milano, care s-a desfasurat in perioada 15-23 septembrie 2019, in cadrul evenimentului de moda Milano Fashion Week.

- GALERIE FOTO! Targ la Casa Carții din Pitești! Reduceri și oferte la imbracaminte, incalțaminte, genți și accesorii. In perioada 10 – 14 septembrie, la Casa Carții din Pitești are loc Targul Producatorilor și Comercianților Romani. Aici gasiți incalțaminte de piele, imbracaminte, marochinarie, suveniruri,…

- In curand, clopoțelul va anunța inceperea școlii, de aceea, Iulius Mall Suceava te ajuta cu pregatirile de Back to School. Vino sa iți alegi cele mai cool ținute, rechizite și articole pentru școala din magazinele preferate și poți fi rasplatit cu premii de nota zece: trei MacBook Pro, vouchere pentru…

- Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii a anunțat, astazi, un apel deschis in cadrul proiectului sau Memoriile Cetații. Organizatorii așteapta propuneri creative pentru transformarea cartierelor prin interventii murale care vor avea loc in spatiul public in perioada 14-20 octombrie.…

- Mama Luizei, Monica Melencu, a declarat ca i-a trimis fiicei sale bani din Anglia, insa fata nu a mai apucat sa ridice banii. ,,Banii nu i-a ridicat, banii i-am ridicat tot eu. Inainte cu vreo doua zile (inainte sa dispara - n.r) i-am pus banii, dar i-am ridicat eu din Anglia, inainte sa plec. Ea nu…

- Vodafone Romania continua campania in cadrul aplicației My Vodafone cu o noua runda cu milioane de premii pentru utilizatori, indiferent de rețeaua mobila pe care o utilizeaza. Clienții Vodafone au șansa sa caștige doua Audi Q3, 50 de excursii pentru doua persoane in Egipt, Grecia, Spania, Tunisia sau…