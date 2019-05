Stiri pe aceeasi tema

- Pe 8 mai, incepind cu ora 18.00, Biroul Francez din Suceava va fi gazda unui eveniment realizat de Colegiul de Arta „Ciprian Porumbescu”. Potrivit unui comunicat remis de Universitatea „Ștefan cel Mare”, sub genericul „La musique au temps passe-Muzica in timp trece”, profesorii Iulia Buraciuc, Angelica…

- CHIȘINAU, 2 mai – Sputnik. Aproximativ 17 milioane de persoane de pe glob sufera de sindromul oboselii cronice. Multa lume continua sa lucreze chiar și în concediu. RIA Novosti prezinta un material din care aflam ce trebuie sa faci ca sa te odihnești corect pentru a-ți menține sanatatea.…

- Academia Suedeza care decerneaza Premiul Nobel pentru Literatura a anuntat vineri ca a numit in fruntea sa un profesor de teorie literara, dupa un an si jumatate de la scandalul intervenit in plina miscare #MeToo care a afectat ca o furtuna aceasta venerabila institutie, relateaza AFP. Mats Malm, in…

- Ambasada Republicii Peru in Romania, in parteneriat cu Primaria Capitalei, prin ARCUB, are placerea sa anunte vernisajul expozitiei de pictura "El alma del arbol/ Sufletul copacului" a renumitului artist peruan Jose Antonio "Cuco" Morales Velit. Vernisajul, desfasurat in prezenta artistului, va avea…

- Doi reprezentanti ai Serviciului Dezvoltare din cadrul ADR Sud Muntenia au participat, saptamana trecuta, la cea de-a doua intalnire a Comitetului de Coordonare al proiectului Danube S3 Cluster, organizata, la Maribor, Slovenia, de catre Universitatea din Maribor – partener in cadrul proiectului.

- BCR scoate la vanzare sediul-emblema pentru banca, cel de la Universitatea din Bucuresti. Cladirea, construita in 1906, este incadrata ca monument istoric, iar asteptarile BCR sunt sa ia peste 20 de milioane de euro, potrivit Digi24.In trecut acolo a fost sediul central, insa companiile financiare…

- Gustul branzei este influențat de muzica, arata un studiu realizat la Universitatea de Arte din Berna, Elveția. In timpul studiului, opt tipuri de branza au fost supuse maturarii avand pe fundal diverse stiluri muzicale, pentru o perioada de șase luni și jumatate. Dupa finalizarea procesului, branzeturile…

- O proteina care ajuta la menținerea aspectului tineresc al pielii a fost descoperita de o echipa de cercetatori de la Universitatea de Medicina și Stomatologie din Tokyo, Japonia, relateaza japantimes.co.jp. Proteina a primit numele de COL17A1 și funcționeaza prin incurajarea competiției intre celule,…