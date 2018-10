Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile turce cred ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi, un critic proeminent al liderilor de la Riad, care a disparut dupa ce a intrat in Consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul, a fost ucis in incinta consulatului, au declarat doi oficiali turci anonimi, potrivit agentiei Reuters.

- Turcia va parasi teritoriul Siriei pana cand cetațenii sirieni nu vor organiza alegeri, a declarat joi președintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Oricand vor organiza sirienii alegeri, vom parasi Siria", a declarat Erdogan in cadrul unui…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat joi ca Turcia nu se va retrage din Siria pana cand poporul sirian nu va organiza alegeri, relateaza agentia Reuters preluata de Agerpres. ''Cand poporul sirian va avea alegeri, vom lasa Siria proprietarilor sai dupa ce isi vor tine alegerile'',…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat luni ca Statele Unite ale Americii (SUA) au luat-o pe o cale gresita amenintand si folosind santajul, in locul dialogului, si ca este imposibil ca vreo tara sa aiba incredere in ele, relateaza agentia Reuters. Intr-un discurs rostit in deschiderea sesiunii…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a informat luni ca un comunicat comun care va fi publicat dupa intalnirea sa cu presedintele rus, Vladimir Putin, va aduce „o noua speranta” in regiunea Idlib din Siria, scrie Reuters, scrie news.ro.Erdogan a vorbit cu presa inaintea intalnirii cu Putin…

- Autoritatile turce au arestat 56 de persoane, dintre care 48 de soldati, pentru presupuse legaturi cu clericul Fethullah Gulen, aflat in SUA si pe care Ankara il acuza ca a orchestrat tentativa de puci esuata din 2016 impotriva presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, relateaza luni cotidianul Hurriyet,…

- O instanta din Turcia a respins marti cererea pastorului american Andrew Brunson de a fi eliberat din arestul la domiciliu pe durata procesului in care este acuzat de terorism, informeaza Reuters. Brunson a fost eliberat din inchisoare saptamana trecuta, dupa un an si noua luni de detentie…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si presedintele american Donald Trump au discutat luni la telefon despre punerea in aplicare a planului comun turco-american privind orasul sirian Manbij, a anuntat presedintia turca intr-un comunicat citat de Reuters si Xinhua, informeaza Agerpres.Cei…