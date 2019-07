Taylor Swift si Ariana Grande sunt marile favorite ale galei MTV Video Music Awards ce va avea loc la Newark, New Jersey la 26 august, fiecare primind marti cate 10 nominalizari la categoriile de premii, conform Reuters.



Incepand de anul acesta, gala MTV VMA va include si doua noi categorii, una dedicata K-Pop si cealalta denumita sugestiv "video for good" in care sunt incluse videoclipurile pieselor care, in opinia organizatorilor, militeaza pentru cauze nobile.



Cantautorul Billie Eilish a obtinut noua nominalizari, printre care si la categoriile videoclipul anului, best…