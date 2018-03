Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit miercuri, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Republicii Turcia in Romania, Osman Koray Ertas, intr-o vizita de curtoazie, se arata intr-un comunicat al Guvernului, remis AGERPRES. Potrivit sursei citate, tema centrala a discutiilor dintre cei…

- Relatia dintre Statele Unite ale Americii si Republica Moldova este una bazata pe niste coincidente de interese geopolitice, dar fara ca sa existe o incredere reciproca totala, a declarat analistul Corneliu Ciurea la emisiunea „Fabrika” de la Publika TV, transmite IPN.

- Una din marile cantarețe ale Romaniei, Doina Spataru este urmarita de ghinion in ultimul timp. Dupa tristețea imensa provocata de moartea fiicei ei, artista a fost nevoita sa fie internata in spital. Apropiații cantareței au incercat sa explice de ce Doina Spataru a ajuns in aceasta situație, insa au…

- Alexandru Piturca si Iulia Parlea s-au despartit si au decis ca asa este mai bine pentru amandoi, scrie spynews.ro. Dupa ce relatia lor a fost presarata mai mult cu scandal si despartiri, cei doi au hotarat sa nu se mai amageasca si sa incheie totul, potrivit informatiilor din presa. Citeste…

- Potrivit astrologiei chineze, 2018 este un dominat de elementul Pamant, ceea ce inseamna interes special acordat agriculturii, mineritului, tranzacțiilor imobiliare, dar mai ales securitații teritoriului național. Acest din urma aspect este accentuat și de semnul zodiacal care patroneaza anul.…

- Bobby Paunescu și Alice Peneaca pare ca s-au desparțit. Apropiatii celor doi vorbesc de divort:“Din pacate, Alice si Bobby nu mai sunt impreuna, dar nu vor sa vorbeasca despre acest subiect delicat. S-au inteles sa nu faca deocamdata declaratii si incearca sa salveze aparentele. Un like de la el…

- Fostul Principe Nicolae si sotia sa, Alina Binder au vorbit, intr-un interviu pentru o publicatie franceza, despre casatoria religioasa si planurile din viitorul apropiat, dar si despre durerea pe care a resimtit-o fostul principe la trecerea in nefiinta a Regelui Mihai I.

- Dua Lipa a aflat pe pielea ei ce se intampla cand o tradezi pe Taylor Swift. Fanii celebrei cantarețe au inceput sa o amenințe pe Dua Lipa dupa ce cantareața a ales sa vorbeasca despre Kanye West, in loc de Taylor intr-un interviu care, atenție, a avut loc in 2016. Se pare ca interviul a... View Article

- Te-ai intors de la Hong Kong. Impartaseste-ne din experienta ta de acolo! Sebastian Balaj: Experienta mea din Hong Kong a fost, in primul rand, sa descopar o alta lume, o alta cultura. Nu seamana cu nimic din ceea ce am vazut sau trait pana acum in Europa. In primul rand, m-a fascinat infrastructura…

- Fostul premier PSD a declarat in fata magistratilor de la Inalta Curte ca relatia dintre Tariceanu si consultantul politic israelian, Tal Silberstein, a fost una contractuala. Marturia acestuia face parte din dosarul in care seful Senatului este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a reafirmat luni ca la sedinta CExN de miercuri va urma sa fie discutata evaluarea secretarilor de stat si ca nu are de gand "sa execute pe nimeni". El a adaugat ca guvernul va fi cel care va propune restructurarea sau comasarea unor institutii. Dragnea…

- Este adevarat ca atunci cand ești suparata pe partenerul tau nu stai sa te uiți la ceas și sa alegi ora potrivita pentru a te certa cu acesta, insa psihologii recomanda intocmai sa faci acest lucru, mai exact sa alegi momentul oportun in care sa deschizi o discuție in contradictoriu. Conform neuropsihologului…

- Mama este cea mai importanta persoana din viața ta, dar simți ca nu-i arați tot timpul cat de mult o apreciezi. Mereu gasești scuze cand vine vorba de relația cu mama ta – fie nu ai timp, fie nu dorești sa deranjezi, fie iți stabilești, mereu, alte prioritați. Insa anul acesta ți-ai propus sa faci ceva…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a primit si a solutionat anul trecut 3.593 de reclamatii de la utilizatorii de comunicatii electronice si servicii postale din Romania, cu aproape 25% mai multe fata de anul 2016. „Relatia contractuala cu furnizorul…

- Cristi Borcea este hotarat sa revina la Dinamo. Informatia a fost confirmata chiar de nasul sau, Gigi Becali. Potrivit ProSport, omul de afaceri de 48 de ani si-a conturat un intreg plan pentru momentul in care va reusi sa iasa din inchisoare. Borcea ar vrea sa investeasca din nou, dar nu singur,…

- Ultima mare campioana a gimnasticii romanești, retrasa din activitate la finele anului trecut, se bucura acum de viața de dupa sport. Catalina Ponor face marturisiri in ceea ce privește intențiile sale de viitor și nu numai. S-a retras din gimnastica in luna noiembrie, dupa ce revenirea in sportul in…

- Un miner din județul Gorj s-a sinucis de dorul soției care era plecata la munca in strainatate. Ion Bostinaru, un miner de 40 de ani din comuna Farcasesti, Gorj, s-a sinucis de dorul soției care era plecata la munca in strainatate, fiind gasit spanzurat de o grinda din gospodaria sa. Barbatul, care…

- Kamara si amanta acestuia, Madalina, au vorbit despre relatia pe care o au in prezent. Artistul a marturisit ca urmeaza sa divorteze si ca vrea sa vada cum va decurge relatia cu noua sa iubita.

- Stere Halep a vorbit despre relatia fiicei sale, Simona Halep, cu Radu Barbu. Simona Halep si Radu Barbu au fost fotografiati in toamna anului trecut intr-o vacanta in Italia. ( VEZI AICI: Cine e barbatul cu care a fost fotografiata Simona Halep in vacanta ) A

- Fostului premier Victor Ponta a fost citat de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de martor, pe 15 februarie, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului. La termenul de marti al procesului,…

- La iesirea de la ședința Comitetului Executiv al PSD, acesta a precizat ca va ramane onest in relatia cu presa si cu cetatenii. Ionut Misa, ministrul interimar al finantelor, intrebat daca isi reproseaza ceva dupa sase luni de mandat: „Da, ca nu am reusit sa comunic mai mult cu dumneavoastra. Dar timpul…

- Biroul Politic Central al ALDE a validat, vineri, lista cu propunerile de ministri din partea acestei formatiuni pentru Cabinetul Dancila, cei patru ministri din Guvernul Tudose urmand sa isi pastreze portofoliile, au informat surse din partid. Cele patru propuneri ale ALDE sunt: Gratiela…

- In 2017 au fost adoptate 85 de legi din lista cu prioritatile legislative ale Guvernului, precum si 117 ordonante de urgenta si 30 de ordonante simple, a declarat joi ministrul delegat pentru Relatia cu Parlamentul, Viorel Ilie, in deschiderea sedintei Executivului. "Vreau sa va prezint…

- Iulia Vantur a fost din nou intrebata despre relația cu starul bollywoodian Salman Khan, cel considerat iubitul ei. Iulia Vantur s-a stabilit de ceva vreme in India , țara amorezului sau, starul bollywoodian Salman Khan. In India, Iulia Vantur a lansat, de curand, un nou single – „Harjai” , unde ]l…

- Darren Cahill a dezvaluit intr-o conversație purtata cu un fan pe Twitter ca a renunțat la orice legatura cu Adidas, in semn de loialitate fața de Simona Halep. Simona Halep joaca maine, de la ora 06:00, in sferturile de la Australian Open impotriva Karolinei Pliskova. Partida poate fi urmarita in format…

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD este convocata, luni, de la ora 16,00, pentru a stabili componenta noului Executiv condus de premierul desemnat Viorica Dancila. Surse politice au precizat pentru AGERPRES ca structura viitorului Cabinet nu va fi modificata. Din viitorul Guvern nu vor mai…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a avut cuvinte dure pentru Federația Rusa, pe care o acuza ca nu ajuta deloc lupta pentru dezarmarea Phenianului purtata de coaliția condusa de americani.

- Direcția Naționala Anticorupție a inceput anul 2018 cu trimiterea in judecata a unor dosare importante, cum ar fi cel al lui Valeriu Zgonea sau cel care vizeaza un concurs de angajare la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul. Nu a lipsit nici un scandal cu un procuror DNA care a condus baut și…

- La doar cateva zile dupa ce a dezvaluit ca formeaza un cuplu cu Aurel, Diana de la "Insula Iubirii" il copleseste cu declaratii de dragoste. Pe pagina ei de pe o retea de socializare a aparut un mesaj emotionant.

- Scenariul este urmatorul: in vara veti merge in concediu, la un hotel la mare, sa zicem. Va prezentati la receptie, va cazati, ramaneti toata perioada planificata si la sfarsit plecati fara sa scoateti un ban din buzunar. Sau, intrati intr-un magazin al unui operator telecom, va alegeti din vitrina…

- BERBEC – In timp ce planetele ii incurajeaza sa arunce o privire asupra a ceea ce funcționeaza și asupra a ceea ce nu, este posibil sa nu reactioneze imediat. Va cere ceva timp și efort, dar vor simti si vor vedea creșterea profesionala in urmatoarele luni. TAUR – In timp ce se vor bucura…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a sustinut joi, referitor la posibilitatea existentei unor tensiuni cu premierul Mihai Tudose pe tema revocarii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, ca nu are niciun element pentru a considera natura relatiei ca fiind altcumva decat foarte buna. "Dar de…

- In plin divort de Maria Constantin, au aparut zvonuri ca Marcel Toader si-ar fi gasit alinarea in bratele cantaretei de muzica populara Aida Preda. Afaceristul a confirmat ca a incercat sa o cucereasca pe bruneta, dar ca nu s-a concertizat nimic, in cele din urma, dar ca sunt foarte buni prieteni.

- Iata ce va rezerva astrele pentru marți, 9 ianuarie 2018. Horoscop 9 ianuarie – Berbec Te simti ciudat azi in pielea ta, parca toata lumea te ocoleste, parca nimeni nu te intelege sau nici macar nu observa ca existi, ceea ce naste o stare emotionala negativa in inima ta.…

- Niciunul dintre ei nu mai este in viața, caci Prințesa Inimilor, Diana, a decedat intr-un tragic accident de mașina la Paris, pe 31 august 1997, iar indragitul cantareț englez a parasit lumea celor vii in 2016, chiar de Craciun. Chiar și in lipsa lor, detalii despre o relație apropiata intre Prințesa…

- Doua romance care traiesc in Italia au decis sa se casatoreasca. Relatia celor doua femei dureaza de 15 ani iar acum au decis sa-și oficializeze concubinajul. De-a lungul ultimilor zece ani, vie

- Felicia Pop, directoarea de cabinet a ministrului pentru Relatia cu Parlamentul, Viorel Ilie, a fost trimisa in judecata, in stare de libertate, alaturi de un alt angajat al ministerului - Mihai Cornel Zaharia, pentru folosirea, in mod direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii…

- Unele cupluri nu vor reuși sa treaca peste aceste aspecte și vor intra in rutina, insa exista și cupluri care vor trai sentimente intense și sincere, scrie estisuperba.ro. Cu toate acestea, un singur cuplu va fi un exemplu pentru cei din jur in anul 2018 și se va bucura de o poveste de iubire ca…

- Romania a intrat 'in lumea buna' a lumii dupa ce a decis sa achizitioneze armele americanilor, apoi s-a raliat la dorinta Uniunii Europene de creare a unei strategii de aparare a Europei. Nu de aceeasi parere este si jurnalistul Catalin Tache. Acesta spune ca aceasta este o greseala imensa a tarii…

- Impacarea dintre Selena Gomez si Justin Bieber este un mare succes pentru fanii celor doi cantareti, insa nu toata lumea manifesta acelasi entuziasm pe aceasta tema, scrie public.fr. Mandy...

- Președintele Donald Trump, care a prezentat luni in mod oficial doctrina de securitate naționala, a reluat ideile despre Rusia și China publicate anterior in proiectul de strategie, spunand ca cele doua sunt „dușmanii“ SUA, scrie Bloomberg Politics. In același timp, in discursul sau, Trump a demonstrat…

- HOROSCOP 16 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) O zi potrivita cumparaturilor, dar și achitarii datoriilor de orice fel. Platește-ți taxele, impozitele sau sa-ți verifici situatia creditelor sau economiilor. Unii se pot ocupa cu succes de actele specifice mostenirilor sau partajelor…