Taylor Swift lansează albumul „Lover” Așteptarea a luat sfarșit. Superstarul Taylor Swift decide sa curme așteptarea fanilor și lanseaza albumul „Lover”, cel de-al șaptelea material al artistei, care, prin intermediul tuturor celor 18 piese care il compun, reușește sa contureze radiografia precisa și onesta a romantismului. „Lover” iși pastreaza cu sfințenie tematica și nu se indeparteaza prea mult de aria semantica a iubirii. In ceea ce privește universul pieselor care compun albumul, Taylor declara: „Sunt foarte romantice. Nu se incadreaza doar intr-o tema, nu sunt doar piese de dragoste. Poți gasi romantism și in singuratate sau… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Așteptarea a luat sfarșit: Mabel lanseaza albumul „High Expectations”. Albumul „High Expectations” este simpla expresie a momentului existențial in care Mabel se afla. Acesta vorbește despre munca de o viața a artistei nominalizate de doua ori la premiile BRIT, ce a depașit un milliard de stream-uri.,…

- Dupa succesul inregistrat cu albumul „Perception” (#1 in clasamentul Billboard 200), NF lanseaza „The Search”, mult-așteptatul sau material, care integreaza 20 de piese inedite. „The Search” este, dupa cum sugereaza și numele, un album complex, ce integreaza in aria sa tematica o sumedenie de motive…

- Celebrul star hip-hop, NAS, se tine de promisiunea facuta fanilor si lanseaza albumul “The Lost Tapes 2”. Noul material discografic al artistului include melodii care nu au fost incluse pe anterioarele patru albume, “Hip-Hop is Dead” (2006), Untitled (2008), “Life is Good” (2012) si de la cel mai recent,…

- Mika ne invața cum sa facem fața caldurii odata cu lansarea videoclipului incendiar al single-ului „Ice Cream”. Materialul video vine imediat dupa ce Mika a anunțat albumul „My Name Is Michael Holbrook”, a carui lansare va avea loc pe 4 octombrie. De la cromatica vasta, pana la efectele speciale și…

- „Doom Days”, cel de-al treilea album semnat Bastille, este sinonim unei raze de speranța, care strabate cele mai tulburi perioade ale vieții. Scris de catre Dan Smith și restul membrilor formației – Kyle Simmons, Will Farquarson și Chris „Woody” Wood și produs de catre Mark Crew, albumul „Doom Days”…

- „Madame X” reprezinta mai mult decat cel de-al 14-lea album al Madonnei – este o colecție naucitoare de piese, sinonima unei experiențe auditive complete, care marcheaza legatura profunda a artistei cu muzica și cultura latina. Fiind puternic influențat creativ de orașul in care artista locuiește de…

- Taylor Swift iși calmeaza fanii odata cu lansarea neașteptata a unei noi piese, „You Need To Calm Down”, material ce transmite un mesaj puternic și va fi inclus pe urmatorul album al superstarului, „Lover”. In completarea noutaților, Taylor a lansat simultan cu piesa și un videoclip, menit a oferi explicații…

- Melomanii pasionați de jazz au parte de un eveniment interesant, care va avea loc la sfarșitul acestei saptamani in Timișoara, in cadrul caruia formația maghiara Haraszti Adam Project va lansa albumul de debut, care poarta numele de „Let it flow”. Albumul de debut al formației Haraszti Adam Project…