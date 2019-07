Taylor Swift, desemnată cea mai bine plătită celebritate din lume Taylor Swift a fost desemnata cea mai bine platita celebritate din lume de catre revista Forbes. Aceasta este urmata in top de doi membri ai familiei Kardashian, Kylie Jenner și Kanye West. Cantareața americana in varsta de 29 de ani ocupa primul loc al clasamentului dupa ce, in ultimele 12 luni, a obținut venituri de 185 milioane de dolari. Aceasta a mai fost pe prima poziție a topului și in anul 2016, dupa lansarea albumului „1989”, promovat printr-un turneu mondial. Pe de alta parte, Kylie Jenner, in varsta de 21 de ani, sora vitrega a surorilor Kim, Khloe si Kourtney Kardashian, ocupa pozitia… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Taylor Swift a fost desemnata cea bine platita celebritate din lume, potrivit unui top publicat miercuri de editorii revistei Forbes. Artista este urmata in top de doi membri ai familiei Kardashian, Kylie Jenner si rapperul Kanye West. Taylor Swift a revenit pe primul loc in topul Forbes, ea caștigand…

- Platforma dedicata freelancerilor (liber-profesioniști) Fiverr a depus documentele necesare pentru a se lista pe Bursa de Valori din New York. Startup-ul cu sediul la Tel Aviv pierde bani în prezent - pierderile au crescut de la 19,3 milioane de dolari în 2017 la 36,1 milioane în 2018.…

- La nivel general, cu o avere de 600 de milioane de dolari, Rihanna ocupa locul al 37-lea in topul Forbes pe 2019 al celor mai bogate antreprenoare. In ceea ce priveste cantaretele, Rihanna este urmata in top de Madonna (locul 39), cu 570 de milioane de dolari, Celine Dion (locul 46), cu 450 de milioane…

- Modelul Kinsey Wolanski a facut spectacol in finala UEFA Champions League! Kinsey, iubita rusului Vitaly Zdorovetskiy, i-a facut acestuia un serviciu uriaș, dupa ce a intrat pe teren cu un costum de baie pe care era trecut numele site-ului iubitului sau, informeaza gsp.ro. Vitaly face farse pe site-ul…

- O asistenta a cantaretei britanice Rita Ora, care trebuia sa-i aduca valoroasele bijuterii la Festival de Film de la Cannes, le-a lasat in bagajul de mana uitat in avion, relateaza online ziarul spaniol El Pais. Saptamana trecuta, asemeni altor actori si cantareti, Rita Ora a fost vazuta…