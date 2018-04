Stiri pe aceeasi tema

- Deși a parasit-o pentru Taylor Swift, Aakira Wolf l-a iertat pe celebrul dj și cei doi și-au anunțat impacarea. Totul s-a intamplat intr-un decor de vis pe malul oceanului, acolo unde proaspatul cuplu a petrecut o vacanța romantica și s-au super distrat. La doar șapte luni de relație, lui Calvin Harris…

- Intr-un decor luxurios, la hotelul South Beach in Miami, petrecerea Armani Exchange a demonstrat inca odata ca un invitat de milioane poate aduce acel aer proaspat și mega cool. Martin Garrix și Cara Delevigne au fost surprizele petrecerii, dar tot ei au și gazduit-o sub motto-ul “energie noua, același…

- Un nou party marca Virgin Sessions te așteapta maine, 24 martie, incepand cu ora corespunzatoare unei nopți de pomina, adica pe la 22:00 in bar Mango Sibiu, sa transformam vremea de afara intr-o atmosfera incendiara. Cristi Stanciu și Marc Rayen sunt dj-ii care iți aduc cele mai fresh piese și cele…

- Camila este una dintre cele mai iubite artiste ale lumii și asta ne face sa ne gandim ca nu pot aparea astfel de probleme in timpul concertelor sale. Cu toate acestea, in timpul spectacolului live Lollapalooza Chile, Camila a fost imbrancita pe scena de o fana care a intrat acolo in circumstanțe misterioase.…

- Selena ne reamintește ca nu se lasa afectata de vorbele urate ale societații și, mai mult decat atat, intr-un clip video postat pe contul personal de Instagram, cantareața ofera raspunsul perfect jignirilor aduse datorita faptului ca a pus cateva kilograme. ” Mitul frumuseții- o obsesie asupra frumuseții…

- Cel de-al treilea album pe care Shwan Mendes il pregatește de lansare e proaspat, cool și gata sa ne uimeasca pe toți. Artistul și-a lansat ultimul album in 2016, deci sunt aproape doi ani de cand au inceput indiciile postate de acesta pe rețelele de socializare. Nimeni nu știe cu exactitate care va…

- Apariție excentrica pe scena “Romanii au talent”. Este vorba despre Katya, concurenta care l-a cucerit definitiv pe Florin Calinescu. O apariție excentrica l-a fascinate pe Andi, Mihaela, Andra și Florin inca din primele secunde, insa Florin a fost cel mai incantat de prezența doamnei Katia. Are 57…

- Baieții de la The Motans ne arata partea sensibila a iubirii cu piesa proaspat lansata, “Jackpot”. Cu un sunet fresh, “Jackpot” prezinta dragostea ca pe un sentiment ce taraște cu tine pe jos, te ridica și te doboara, dar in același timp te umple de emoții. O piesa cu caracter puternic, care vorbește…

- Taylor Swift ne arata ca poate avea și un suflet fragil și delicat. Dupa ce și-a atras renumele de ”bad girl” a muzicii pop cu o serie de piese de pe albumul “Reputation”, cantareața lanseaza acum single-ul ”Delicate”. Mulți internauți susțin ca aceasta piesa este despre inceputul relației cu iubitul…

- Umbla zvonul ca Zayn i-ar fi dat unfollow supermodelului Gigi Hadid pe Instagram și imediat dupa asta am aflat ca celebrul cuplu a hotarat sa o ia pe drumuri separate. Cei doi au inceput sa iasa la date-uri in 2015 și și-au facut relația publica printr-o fotografie postata pe Instagram pe 20 decembrie…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, a ajuns sambata, inainte de ora 11, la Sala Palatului, unde are loc Congresul extraordinar al PSD. La eveniment a venit și Kelemen Hunor, liderul UDMR o prezența surpriza.

- In 2019 poți experimenta intreaga experiența Tomorrowland intr-o escapada magica in Alpii francezi. Legendarul festival belgian de muzica electronica va organiza o ediție in varful munților, pentru impatimiții sporturilor de iarna. Festivalul va aduna peste 30.000 de mega fani ai muzicii electronice…

- Delia, jurata „iUmor”, și Oana, sora ei, au facut un duet de exceptie, iar ce a iesit a fost cu totul si cu totul special! Cele doua s-au completat reciproc, iar concertul susținut intr-un club a fost unul memorabil. Artistele i-au contagiat pe cei prezenți cu bucuria și voia buna.

- A devenit deja o tradiție sa auzim despre o petrecere bomba dupa seara Oscarurilor data de un nume important din industrie. De aceasta data Madonna a fost gazda iar invitații au fost nume mari. La petrecere au aparut și Cardi B și Kim Kardashian, care impreuna cu Madonna au oferit probabil fotografia…

- Ambele au purtat ie, fusta neagra și vesta de blanița și, se pare ca, ținutele nu au fost intamplatoare, pentru ca primarițele au purtat iile pe care și le-au facut cadou una alteia in cadrul vizitei Silviei Radu la București, luna trecuta, scrie site-ul Shok.md.

- Intr-un interviu pentru BBC Radio 1 Diplo a dezvaluit cat de impresionat este de modul in care Calvin Harris a dezvoltat scena muzicii electronice mai mult decat orice alt dj. “Eu și Calvin Harris am deturnat termenul de muzica electronica atunci cand a fost bine pentru noi”, a transmis Diplo. “Putem…

- Surpriza pentru cei Delia, Cheloo și Mihai Bendeac! O concurenta a calatorit cale lunga pana pe scena ”iUmor”, impinsa de gandul ca astfel il va putea cunoaște pe juratul de care s-a indragostit.

- Noii speakeri confirmați la TEDxAlbaIulia sunt Andreea Raicu, Alin Comșa și Andreea Bebu. Ce-a de a doua ediție a evenimentului va avea loc in data de 24 martie, la Casa de Cultura a Sindicatelor. Tema de anul acesta, “Mind the gap”, este o invitație la a descoperi diferențe sau obstacole care poate…

- Dua Lipa a aflat pe pielea ei ce se intampla cand o tradezi pe Taylor Swift. Fanii celebrei cantarețe au inceput sa o amenințe pe Dua Lipa dupa ce cantareața a ales sa vorbeasca despre Kanye West, in loc de Taylor intr-un interviu care, atenție, a avut loc in 2016. Se pare ca interviul a... View Article

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge astazi la celebrii Steve Aoki și Zedd. O imbrațișare cat o mie de cuvinte și 1 milion de like-uri, chiar daca nu atat a strans poza de astazi. Americanul Steve Aoki este DJ-ul renumit pentru faptul ca show-urile sale se incheie prin a arunca cu torturi spre public.…

- Stres? Nervi adunați? Nu ține in tine tensiunea! Elibereaza-te cu cea mai interesanta forma de relaxare: terapia prin distrugere. Minunea asta are și un nume mai complicat, logic: Destructoterapie. Destructoterapia a aparut in anul 2003, la ideea spaniolilor Jorge Arribas, Francisco Perez și Hani Charwani.…

- Dupa ce s-a scris in presa ca Smiley și Gina Pistol s-ar afla la un moment de cumpana, in urma dezvaluirilor despre schimbul de mesaje dintre artist și Ana Baniciu, cei doi s-au afișat impreuna la un eveniment.

- Tove Lo prefera o reacție negativa cu privire la piesele sale, decat nicio reacție. “Atat timp cat ascultatorii simt ceva, eu sunt fericita”, a declarat artista. Dupa o perioada in care a scris piese pentru Ellie Goulding și Icona Pop, Tove Lo vorbește despre cel mai nou album, denumit “Lady wood”.…

- Regina Angliei a aparut la saptamana modei la Londra si a surprins toti participantii la eveniment. Ea a fost musafirul surpriza marti, la show-ul lui Richard Quinn, ultimul al acestei editii al London Fashion Week si cel de-al doilea din intreaga sa cariera. S-a lasat linistea cand a intrat misteriosul…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a avut marti o aparitie surpriza in primul rand al unei defilari de la Saptamana Modei de la Londra, urmarind o prezentare a designerului Richard Quinn, relateaza Reuters si Press Association. Regina in varsta de 91 de ani, imbracata intr-un costum…

- Khalid s-a oprit in mijlocul concertului pentru a cobora de pe scena și a imbrațișa un fan ce plangea. Fetița in varsta de doar 8 ani a inceput sa planga pentru ca-și vedea una din vedetele favorite pe scena și era super emoționata. Atunci cand Khalid a vazut-o, nu s-a putut abține și a vrut... View…

- Kanye West iși face apariția tot mai rar pe scena și ultima apariție surpriza a avut loc la un eveniment Adidas in Los Angeles, in timpul concertului lui Kid Cudi. Surpriza a fost de mare impact pentru fanii artistului, caci cele 20 de minute de concert au fost ținute secret pana in momentul in care...…

- Feli Donose, prima apariție publica dupa moartea tatalui. Imbracata in negru și cu lacrimi in ochi, artista a avut o prestație impresionanta in semifinala Eurovision desfașurata in Salina Turda. Feli se afla in doliu, dupa moartea tatalui ei. Chiar daca și-a anulat o parte din concerte, interpreta…

- Weekend-ul acesta este despre Valentine’s Day și inevitabil despre ”Fifty Shades Freed”! Pelicula se lanseaza in noaptea asta in cinematografele din SUA și din Romania, iar in ultimele zile televiziunile din toata lumea s-au dat peste cap sa obțina interviuri cu actorii din rolurile principale, Dakota…

- Ed Sheeran și Taylor Swift au filmat de zor pentru clipul piesei “End game” la care au colaborat impreuna, iar oboseala le-a lasat loc de glume și distracție in culise. In timpul unei pauze, Ed și Taylor glumesc și ne arata cat de buni prieteni sunt. In cel mai nou clip facut public de Taylor... View…

- Drake a pregatit o surpriza uriașa pentru elevii unui liceu din Miami. Luni dimineața el a ajuns la liceul “Miami Senior High” pentru a filma cateva secvențe pentru clipul piesei “God’s plan”. Drake a cantat piesa pe terenul de baseball a liceului, in timp ce o drona surprindea imaginile. Elevii nu…

- Confesiunea starului i-a socat pe fanii acestuia. Dwayne a simtit nevoia sa se confeseze, inspirat fiind de o scena filmata in cimitir pentru serialul HBO in care joaca, Ballers. Dwayne Johnson, fostul wrestler care a ajuns actor „Scena pe care o filmez m-a facut sa ma gandesc la cati dintre noi au…

- CRBL revine in forța pe plan muzical, dupa ce s-a intors din vacanța. Artistul lucreaza deja la un album, dupa ce o perioada a stat departe de scena, implicandu-se in alte proiecte. Artistul, care și-a ocupat o mare parte din timp cu pasiunea lui pentru kendama , a dezvaluit ca va aniversa cei 20 de…

- Armin van Buuren a devenit primul DJ care a mixat cu capul in jos, in timpul unor show-uri susținute la Amsterdam. DJ-ul olandez a avut 14 show-uri in luna ianuarie, parte din seria Vreiden van Amstel, iar 4 dintre ele au fost cu totul speciale. Scena a fost modificata complet, iar Armin a putut sa...…

- Surpriza neașteptata pentru calatorii de pe cursa feroviara Chișinau-Ungheni. Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, și-a facut o apariție neașteptata in tren, pornind la drum spre Ungheni, alaturi de ceilalți pasager, scrie deschide.md.

- Cand ești un star precum Rihanna, nici macar nu trebuie sa-ți iresești energia cu fotografii la panou. Rihanna a sarit peste apariția de pe covorul roșu la cea de-a 60-a gala a Premiilor Grammy. Cantareața in varsta de 29 de ani a venit direct pe scena pentru a primi un trofeu important alaturi de Kendrick…

- Fie ca le face o vizita acasa, le trimite bilete la concerte sau le face cadouri de nunta, cert este ca Taylor Swift adora sa-și surprinda fanii. Alexas Gonzales și Brittany Lewis sunt printre cei mai mari fani ai celebrei cantarețe și au fost surprinși de spectaculosul cadou primit din partea acesteia.…

- O noua putere mondiala, India, a lansat cu succes o racheta balistica intercontinentala si a intrat intr-un club select de tari care dispun de astfel de arme. Testul vine intr-o perioada in care relatiile cu tarile vecine China si Pakistan sunt tensionate.

- Pretinsul harțuitor al cantareței Taylor Swift se confrunta cu noi acuzații, imediat dupa ce procurorii au declarat ca au descoperit o serie de email-uri infioratoare pe care le-a trimis. In urma acestora s-a descoperit ca barbatul amenința sa ii ucida intreaga familie. Intre 2015 și 2016 acesta a trimis…

- EXIT anunța primele nume din line-up acestui an, pe cele mai importante scene ale celebrului festival din Novi Sad: Main Stage si Dance Arena. Renumita scena dance de la EXIT gazduiește in 2018 un combo de zile mari pentru iubitorii muzicii techno: Richie Hawtin, Adam Beyer, Ida Engberg, Ben Klock si Amelie…

- Mulți sunt cei care au caștigat un premiu Oscar. Insa cand vine vorba de artiștii de culoare, aici putem vorbi despre o premiera,daca stam sa ne gandim la numarul de actori afro-americani care au fost premiați cu premiul Oscar pentru un rol principal.

- Astazi, la #instalove, inimioara lui Alice a fost impartita in doua, de catre Miley Cyrus si Ariana Grande: “Se pare ca cele doua sunt priete bune si, mai mult chiar, formeaza un duet reusit pe scena. De data aceasta, le regasim pe o scena mai restransa, interpretand un cover dupa trupa Crowded House,…

- Trupa de indie rock Arctic Monkeys revine pe scena și anunța data primului show. Britanicii vor concerta pentru prima oara, dupa mai bine de 3 ani de pauza, la festivalul Firefly, in The Woodlands, Delaware, in perioada 14-17 iunie, alaturi de nume precum Eminem, Kendrick Lamar sau The Killers. In august…

- In caz ca nu ai gustat inca suficient din noua Taylor Swift, artista tocmai a lansat videoclipul pentru piesa ”End Game” pe care o canta impreuna cu Ed Sheeran și rapper-ul Future. Single-ul este extras de pe albumul ”Reputation”, declarat cel mai bine vandut material pop al unui artist in 2017. O trupa…

- Albumul “Reputation“, lansat de artista Taylor Swift in luna noiembrie a anului ce tocmai s-a incheiat, este cel mai bine vandut material pop al unui artist in 2017, raportat și la perioada de timp in care a fost disponibil. Pe langa copiile fizice, albumul “Reputation” a adunat și sute de mii de ascultari…

- Shiloh a insoțit-o pe Angelina Jolie, la New York, la ceremonia de decernare a premiilor National Board of Review, avand brațul stang bandajat. Fiica cea mare a cuplului Brangelina, vizibil stinghera, a reușit sa schițeze un zambet pe covorul roșu. Puștoaica de 11 ani a suferit, luna trecuta, un accident…

- Joi, 18 ianuarie, Teatrul studentesc „Fabulinus" aduce pe scena Auditoriumului "Joseph Schmidt" al Universitatii din Suceava premierea piesei „Pisica verde", de Elise Wilk, in regia lui Cosmin Panaite.Spectacolul este programat de la ora 19.00, iar intrarea se ...

- Zeci de instrumentiști fac parte din echipa Loredanei Groza, profesioniști cu care artista urca pe scena fara nicio emoție. Interesant este ca doi dintre aceștia sunt angajați ai Ministerului de Interne! Ei au fost langa Loredana și in noaptea de Revelion, la concertul din Piața Enescu. Povestea lor…

- Apariție misterioasa, luni seara, pe cerul Capitalei, suprinza de mai multe persoane. Știrile ProTv prezinta, prin intermediul unor filmulețe și imagini primite de la telespectatori, momentul in care pe cerul Bucureștiului a aparut un obiect misterios luminos.Potrivit martorilor, obiectul…