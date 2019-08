Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata rap americana Missy Elliott, a lansat joi seara un nou album de studio, "Iconology", care reprezinta primul ei material discografic dupa o pauza de 14 ani, informeaza contactmusic.com. Artista, in varsta de 48 de ani - care nu mai lansase un album de la "The Cookbook" din 2005 -, si-a surprins…

- Beth Hart a revenit pentru a treia oara in Romania, la cel mai important festival de blues din tara noastra, in urma cu doua saptamani. Desi se afla in turneul „Fire On The Floor”, a cantat pe Valea Lotrului, la Brezoi - Valcea, piese de pe noul album pe care l-a lansat chiar a doua zi dupa participarea…

- Vedeta pop Taylor Swift se pregateste de lansarea unui nou album. Acesta va fi pus in vanzare in data de 23 august, va fi intitulat "Lover" si va contine 18 piese. Pana acum, au fost dezvaluite doar doua cantece incluse in CD, unul dintre care se numeste "Me".

- Starul pop Taylor Swift a anuntat, ieri, ca isi va lansa noul album, intitulat "Lover", pe data de 23 august, dupa cum anunta EFE. Cantareata americana este una dintre figurile emblematice am muzicii pop de peste ocean, si nu numai.

- Vedeta pop Taylor Swift a anuntat joi ca la 23 august va lansa un nou album intitulat 'Lover', relateaza EFE. Cantareata americana, una din figurile cele mai de succes ale muzicii pop contemporane, a postat pe retelele de socializare coperta albumului 'Lover', creatie a artistei columbiene…

- Rihanna (31 de ani) a fost desemnata de revista Forbes cea mai bogata cantareata din lume, artista reusind sa stranga o avere impresionanta chiar daca nu a mai lansat un album de trei ani.

- Cantareata americana Miley Cyrus a lansat, astazi, un nou materialul discografic, intitulat ''She Is Coming'', potrivit Press Association. Noul EP (Extended Play) reuneste sase melodii si ii include in calitate de artisti invitati, printre altii, pe rapperii Ghostface Killah si Swae Lee, precum si pe…