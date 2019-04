Stiri pe aceeasi tema

- Taylor Swift le-a sugerat fanilor ca ar putea lansa melodii noi in doua saptamani, dupa ce artista a postat in timpul noptii un misterios ceas cu numaratoare inversa pe contul sau de Instagram, informeaza Press Association. Alaturi de ceas, artista a adaugat data de 26.04, indicand o posibila lansare…

- Timișorenii care alcatuiesc formația The Case au lansat cel de-al treilea single extras de pe viitorul album al trupei, care va fi lansat in toamna acestui an, single-ul „Gasoline” fiind „o discuție deschisa despre diferența dintre «decat» și «atunci»“, dupa cum precizeaza trupa. Formata in 2012, The…

- Un nou album marca Avicii, vestitul DJ care a murit anul trecut, va fi lansat in iunie. Colaboratorii sai au finalizat ultimele sale creații, la care artistul lucra cu puțin timp inainte sa se stinga din viata. Primul single de pe album, intitulat ”SOS”, va aparea in 10 aprilie.

- Vedeta pop Ariana Grande si-a lansat propria bautura Starbucks, eveniment confirmat chiar de artista in media de socializare. Bautura ''Cloud Macchiato'' este o combinatie cremoasa de espresso, frisca si caramel, relateaza luni DPA. Starbucks a descris produsul cu cofeina si cu un continut…

- Sting si Shaggy au lansat un nou material video pentru single-ul „Just One Lifetime”, regizat de catre renumitul regizor Joseph Khan, ce a colaborat in trecut cu artisti precum U2, Taylor Swift, Eminem si Katy Perry. Cei doi au lansat acum ceva timp un videoclip animat, in spiritul vibratiei pozitive…

- La 10 ani de cand a parasit formația Timpuri Noi și a inființat Partizan, Artan se-ntoarce cumva la radacini. El și colegii de trupa lanseaza pe piața un disc ce va tulbura apele, caci se numește chiar "Timpuri Noi". Intr-o vreme cand caseta audio este istorie și chiar și CD-ul e pe cale sa devina,…

- Feli s-a intors la munca, dupa o pauza de mai multe luni in care a avut girja de fiica ei, Nora Luna. Vedeta nu a putut sta departe nici in acest timp și a mers la studio, unde a inregistrat piesa «Nu ma inveți tu cum sa sufar», piesa care a aparut pe albumul «Eu […]

- Grupul de rock irlandez The Cranberries a lansat melodia „All Over Now“, inregistrata cu vocea cantaretei Dolores O’Riordan, la fix un an de la moartea artistei. Drept omagiu, aceasta piesa va fi urmata de ultimul album al trupei.