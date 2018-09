Taylor Swift este extrem de iubita de oamenii din intreaga lume, nu doar datorita muzicii sale, ci și farmecului ei aparte. Insa primul ei job nu a fost deloc așa fermecator pentru ca includea foarte mulți gandaci. Artista s-a nascut și a crescut la o ferma de brazi de Craciun, deținuta de familia ei, in Nashville. In momentul in care se apropia Craciunul, intreaga familie trebuia sa iși aduca contribuția la afacere. Și cum era mult prea mica ca sa taie sau sa care brazii, tanara Taylor a fost insarcinata cu dezinfectarea lor. Mai exact, ea trebuia sa verifice copacii sa nu aiba gandaci. Dar se…