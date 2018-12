Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Timis a anuntat prima sentinta in cazul celor doi tineri din Darova care vara trecuta au ucis cu sange rece un taximetrist din Lugoj. Judecatorii au decis ca cei doi criminali, Adrian Avadanei si Klug Mihai, sa fie condamnati la internarea intr-un centru de reeducare pe perioada a 7 si respectiv…

- Zi plina la Curtea Constitutionala a Romaniei! Judecatorii discuta marti sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra modificarilor aduse Legii privind prescrierea faptelor mai vechi de trei ani ce determina conflictul de interese.Tot pe ordinea de zi se afla și sesizarile depuse de presedintele…

- Judecatorii din Tribunalul Constanta s au pronuntat azi in dosarul in care un minor, de 17 ani, este acuzat de tentativa la lipsire de libertate in mod ilegal si tentativa la omor. Cel in cauza a fost trimis in judecata de catre procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, prin rechizitoriul…

- In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, numarul 868 15.X.2018 a fost publicata Legea 242 2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303 2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. In continuare, vom prezenta cateva dintre modificarile si completarile Legii nr. 303 2004, asa cum au…

- Instanta de judecata a admis partial demersul procurorilor luni, 15 octombrie, si a decis aplicarea masurii de arest preventiv pe numele activistului Platformei Demnitate si Adevar Gheorghe Petic, care este acuzat de viol.

- Peste 200 de magistrati semneaza o scrisoare prin care isi exprima nemultumirea fata de atitudinea Sectiei pentru judecatori a CSM in fata unor atacuri ale politicienilor si ale presei asupra judecatorilor. Chiar daca scrisoarea se refera la Sectia pentru judecatori, documentul este semnat si de…

- Judecatorii ar putea fi aleși direct de catre popor. Parlamentul a aprobat, in ședința de astazi, Hotararea pentru elaborarea proiectului de lege cu privire la modificarea si completarea Constitutiei Republicii Moldova privind alegerea judecatorilor direct de catre popor.

- Curtea Constitutionala (CCR) discuta marti sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra modificarilor aduse legii privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), dar si sesizarea formulata de seful statului asupra Legii 303 privind statutul judecatorilor si procurorilor,…