,,Taxiurile zburătoare'' SeaBubbles, testate pe apele Senei, la Paris Daca acest experiment, programat sa se desfasoare pana pe 20 septembrie, 'se va dovedi concludent, exploatarea comerciala a SeaBubbles ar putea fi avuta in vedere in primavara anului 2020', a precizat intr-un comunicat Prefectura regionala din Paris. Pentru aceste teste, vehiculele SeaBubbles, echipate cu motoare electrice, au fost autorizate sa navigheze cu o viteza maximala de 30 de kilometri pe ora, care depaseste de peste doua ori limita admisa in prezent pentru circulatia ambarcatiunilor pe Sena. Vehiculele SeaBubbles, ce au o capacitate de cativa pasageri, reiau principiul de baza… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

