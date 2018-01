Taxiul robot - proiectul unui startup care colaboreaza deja cu doi mari producatori auto, Volkswagen si Hyundai

Stiri pe aceeasi tema

- În primele 11 luni ale anului 2017 au fost înregistrate, în toata tara, 571.828 de vânzari imobiliare, arata datele centralizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), ceea ce înseamna ca totalul anului se ridica la 580.000 de tranzactii.…

- Presedintele Ordinului Arhitectilor din Romania - filiala Bucuresti, Serban Sturdza, sustine ca proiectul de construire a unui patinoar in Parcul Romniceanu a fost aprobat de Consiliul Local al Sectorului 5 si a fost publicat si in SEAP (Sistemul Electronic de Achizitii Publice).

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a decis, miercuri, ca parlamentarii, ministrii, prefectii si primarii pot fi comercianti persoane fizice, adoptand astfel o serie de amendamente la un proiect de lege depus de UDMR, Raportul urmand sa intre la vot final, Camera fiind for decizional. …

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperiți romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Președintele Asociației Service-urilor Auto a anunțat primele sume, care sunt in analiza, și cele de la mașinile vechi chiar nu vor merita sa fie platite - mașina ajunge sa nu mai valoreze taxa pe vreo cațiva ani. Inca se discuta, se analizeaza, vor fi și taxe intermediare intre cele doua și vor ajunge…

- Uniunea Salvati Romania a lansat, joi, proiectul Parcul Uranus, care vizeaza deschiderea pentru cetateni a spatiului din jurul Palatului Parlamentului. Astfel, o echipa multi-disciplinara de arhitecti, urbanisti si peisagisti din Copenhaga si Bucuresti au explorat posibilitatile de amenajare urbanistica…

- Producatorul de aluminiu Alro Slatina face un pas important in formarea de noi specialisti si infiinteaza prima clasa de invatamant profesional dual, care urmeaza sa califice 27 de elevi in meseria de mecanic utilaje si instalatii in industrie, pe parcursul a trei ani. Compania va asigura…

- Participarea la evenimentele dedicate accelerarii si validarii ideilor de startup-uri este esentiala pentru antreprenorii in devenire sau deja prezenti in piata. Validarea ipotezelor, modelarea unui plan de business, si pregatirea unui pitch sunt ingrediente cheie in crearea unui start-up suplu si pregatit…

- Un barbat in varsta de aproximativ 60 de ani a fost accidentat mortal in aceasta seara (8 decembrie) in jurul orei 19 la Zanesti, jud. Neamț. Acesta este din Podoleni și tocmai ieșise dintr-un bar unde ar fi consumat bauturi alcoolice, cand a traversat neregulamentar fiind surprins și accidentat de…

- Industria IT din Romania a cunoscut, in ultimii sase ani, o evolutie semnificativa, ajungand azi sa insumeze peste 14.000 de firme la nivel national, in care lucreaza peste 100.000 de angajati. Cifra totala de afaceri a companiilor IT din tara noastra ajunge la aproape 5 miliarde de euro, generand aproximativ…

- Comisia pentru legile Justiției a continuat sa dezbata proiectul de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Deputatul PNL Catalin Predoiu a declarat ca o parte dintre membrii acestei comisii au primit amendamente la proiectul de modificare a Legii 304/2004 in noaptea de miercuri…

- Industria software din Romania are potentialul de a asigura peste 10% din PIB in urmatorii ani, de la 6% in prezent, dar fenomenul concentrarii afacerilor in mainile unui numar redus de jucatori, in special multinationale, tinde sa devina tot mai acut, arata un studiu KeysFin. Startup-uri…

- Gabriela Firea și Calin Popescu Tariceanu, intalnire in biroul lui Dragnea de la Parlament. La discuții participa și primarii de sector din Capitala. De altfel, primarul Capitalei s-a aflat, miercuri dimineața, și la Guvern, la o discuție cu premierul Mihai Tudose. Proiectul bugetului de stat pe 2018…

- O tanara a murit, iar o alta a fost grav ranita, intr-un accident petrecut, marti, in judetul Iasi, dupa ce masina condusa de una dintre ele a intrat pe contrasens si s-a izbit de un autoturism care venea din sens opus. Cele doua tinere, de 21 de ani, se aflau intr-un autoturism Hyundai cu care se…

- Saint-Gobain, lider în domeniul habitatului durabil, are ca prioritate strategica îmbunatatirea confortului și a bunastarii oamenilor din întreaga lume. Grupul sustine dezvoltarea unei culturi a calitații spațiului construit, precum si promovarea unor proiecte valoroase, cu impact…

- "Apropo de niste manifestatii din fata Guvernului, informatie publica, cat are unul dintre domnii din piata: 12.498 de lei salariu lunar, un director de la APIA din teritoriu. Vi se pare putin? Noua ni se pare ca e mult pentru un director dintr-un judet. Ia cat un ministru”, a afirmat premierul.Cateva…

- Calea Republicii Moldova catre vest. Astfel este numita viitoarea autostrada A8 Ungheni – Iasi – Targu Mures care a primit acum cateva ore ultimul aviz necesar pentru demararea obiectivului! Proiectul de lege a trecut favorabil in plenul Senatului din Romania!

- Mutare de proportii a unui gigant din Romania. Gazda celor de la Amazon 'joaca tare' in piata si se pregateste sa dea startul unei afaceri care va aduce mii de locuri de munca pentru romani. Dupa finalizarea unui proiect de proportii in Bucuresti, firma a decis sa investeasca sute de milioane de…

- Obiectivul programului este cresterea gradului de participare activa si sistematica a copiilor si tinerilor la activitati sportive, promovarea valorilor sportului ca mijloc de imbunatatire a starii de sanatate, a conditiei fizice si psihice, dezvoltarea comportamentelor sociale si cooptarea marilor…

- Miercuri, 22 noiembrie, a avut loc la Bucuresti, Gala Edumanager aflata la editia a V-a, la care au participat peste 100 de reprezentanti ai institutiilor de educatie. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau a obtinut Premiul de Excelenta pentru... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ne uitam in jur și vedem construit un nou ansamblu rezidențial de apartamente sau o cladire de birouri. In capitala interesul pentru achiziția de apartamente este unul sporit. Se construiește mult, insa și cererea este mare. Datorita locurilor de munca disponibile in București, tot mai multe persoane…

- „Am sesizat Consiliul Concurentei pentru a analiza situatia pe care am gasit-o in piata in aceasta perioada, referitoare la scumpirile produselor alimentare, la oua, lapte, produse din lapte - si aici vorbim in special de unt, intrucat din analizele pe care le-am facut am constatat ca nu sunt motive…

- Volkswagen vrea sa investeasca 10 miliarde de euro pana in 2025 pentru a dezvolta și produce vehicule electrice in China, cea mai mare piața auto din lume, potrivit lui Jochem Heizmann, șeful subsidiarei chineze a VW.

- Pe de alta parte, inmatricularile de mașini second hand continua sa fie la un nivel foarte inalt, ajungand la 426.029 exemplare, din ianuarie și pana in octombrie, in creștere cu aproape 70% comparativ cu primele zece luni din 2016.Potrivit sursei citate, la nivelul lunii octombrie 2017,…

- Intrarea sud-africanilor in actionariatul Iulius Mall, printre tranzactiile anului Sectoarele industrial, logistica și de birouri au fost motoarele pieței de dezvoltare de proiecte imobiliare in primele noua luni ale anului, in timp ce retailul a inregistrat cel mai redus ritm de creștere ca proiecte…

- Ericsson a fost ales de catre RCS & RDS pentru modernizarea rețelei sale mobile din România, oferindu-le, astfel, abonaților din țara posibilitatea de a beneficia de servicii îmbunatațite de broadband mobil. Ericsson va înlocui echipamentele deja existente în…

- Deputatul Victor Ponta a afirmat, marti, ca la proiectul de buget pe anul 2018 lucreaza, in acest moment, Darius Valcov si Sevil Shhaideh, el apreciind acest fapt ca fiind unul anormal, intrucat cei doi nu au nicio calitate in actualul Guvern. „Exista dezbateri politice, dosare, scandaluri,…

- ♦ Piata valutara a ramas la un nivel modest in octombrie ♦Jucatorii de pe piata valutara au derulat in octombrie, in medie, tranzactii zilnice de 1,48 mld. euro, un nivel modest dupa ce la jumatatea anului, in iunie, volumul operatiunilor valutare se apropiase de 2 mld. euro, cel mai ridicat nivel din…

- In cadrul Festivalului Toamnei ce a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute in Bradu au fost prezenți și producatori din localitate. In premiera, la Festivalul Toamnei, producatori din Bradu și-au prezentat marfa proprie la standuri amenajate in incinta Bazei Sportive: apicultori, producatori cu flori,…

- Dupa Renault, Hyundai si Volkswagen, grupul auto francez PSA a decis, la randul lui, sa deschida o linie de productie in Algeria, in cadrul unei societati mixte infiintata duminica la Alger cu trei parteneri locali. Dupa doi ani de negocieri, acordul a fost parafat de ministrii Afacerilor Externe din…

- Randamentele obligatiunilor guvernamentale ale Romaniei au urcat, vineri, la cele mai ridicate niveluri din ultimii trei ani, in urma datelor care au aratat ca inflatia a accelerat in octombrie peste ritmul anticipat de analisti, transmite Reuters, citat de News.ro . Rata anuala a inflatiei, care masoara…

- Piata de birouri din Capitala a inregistrat o cerere de pana la 45.000 de metri patrati in cel de-al treilea trimestru, ajugand la un total de 134.000 de metri patrati de la inceputul anului pana acum, companiile din IT si outsourcing dominand piata, potrivit datelor raportate de compania de consultanta…

- „Cele mai multe vânzari de imobile au fost înregistrate, în primele zece luni ale anului 2017, în Bucuresti (65.963), Cluj (34.802) si Ilfov (30.022). Judetele cu cele mai putine imobile vândute în aceeasi perioada sunt Teleorman (3.756), Salaj (3.331) si…

- Peste 11.000 de oameni au anuntat pe Facebook ca vor participa la protestul de duminica seara din Bucuresti. ”Duminica ne strangem la Guvern, iar la ora 19:00 plecam in mars catre Casa Poporului”, se anunta pe pagina evenimentului. Proteste sunt anuntate in mai multe orase din Romania,…

- De exemplu, angajatorii de la corporații vor sa fie siguri ca angajații lor nu pațesc nimic - nici in drum spre munca, nici la locul de munca. Din acest motiv, o data la trei luni sau o data la șase luni, in funcție de intreprindere, tinerii care lucreaza acolo sunt rugați sa faca o lista pentru…

- Conform studiului realizat de catre eCommerce Foundation, piața de comerț online va depași în 2017 valoarea de 1,87 trilioane USD, în creștere cu 17% fața de anul trecut. China, Statele Unite și Marea Britanie sunt piețele ce înregistreaza cele mai mari încasari cu 681, 438…

- Astfel, actorii, indrumati de regizorul Iulian Sandu, care va fi si povestitorul si cel care va introduce cele trei povesti prezentate in fata celor mici, vor ajunge si in scolile in care copiii nu au sansa sa ajunga la teatru. Proiectul este implementat de catre Asociatia Alumnul Club Unesco Bucuresti,…

- Marea intalnire de toamna a ambasadorilor și voluntarilor pentru Geoparc a reprezentat un moment de bilanț al activitaților desfașurate de tinerii din Țara Hațegului pe parcursul a șase luni. O mulțime de evenimente, proiecte și activitați derulate cu sprijinul lor certifica menirea Geoparcului Dinozaurilor…

- "Programul AP-Arsuri a fost pus in dezbatere publica anul trecut dupa care a fost retras. Noi l-am reluat. Practic, este vorba despre un ordin de ministru. Dupa ce am incheiat ordinul de ministru cu privire la functionarea unitatilor de arsi mari, am reluat ordinul de ministru cu privire la AP-Arsuri,…

- Au fost 99 voturi "pentru", o abtinere si niciun "impotriva". Potrivit legii, la data inscrierii intr-o colectivitate, institutia are obligatia de a solicita prezentarea unei adeverinte, emisa de catre medicul de familie care are in evidenta sa persoana respectiva, care sa ateste efectuarea, respectiv…

- Renumitul robot Titan a fost adus pentru a doua oara in Romania. Dupa ce in urma cu doi ani a participat la inaugurarea unui mall din Bucuresti, acum Titan a facut intretinut atmosfera la expozitie Design in the Age of Intelligence de la Timisoara.

- Bursele din Varsovia si Bucuresti au avut cele mai mari cresteri ale valorii tranzactiilor cu actiuni din Europa din randul pietelor de capital semnificative, cu valori de peste 1 miliard de euro: Polonia a crescut cu 35%, Romania cu 31%.

- Presedintele Klaus Iohannis a subliniat, in mesajul transmis ieri participantilor la forumul „Trade Winds”, desfasurat la Bucuresti, ca este timpul ca Romania sa devina o tara cu o economie de piata consolidata, „unde succesul este rezultatul performantelor, nu al favorurilor si al conexiunilor politice”,…

- ”Suntem in etapa in care introducem produsele pe piața romaneasca. Ne intalnim, in Romania, cu mai mulți reprezentanți ai agențiilor medicale, pentru a stabili care sunt cerințele și ce produse ar putea fi implementate in Romania”, susține directorul companiei, Rick Hughes. El precizeaza ca intenția…

- De cand au ramas fara dispensar, din 2011, locuitorii din Padina Matei, comuna Girnic, se descurca cum pot. Fie se trateaza singuri, fie se deplaseaza la Moldova Noua. Situatia este pe cale a se schimba in bine, spune primarul comunei, Nicolae Tismanariu, care urmeaza sa semneze la Bucuresti,…

- "Statele Unite au acuzat Rusia de aproximativ patru ani, dar nu au aratat nicio dovada reala ca incalcam ceva, doar cateva imagini din Google Earth, care ar fi reprezentat cateva presupuse sisteme de lansare aflate la sol. Dar totul este foarte neclar, inclusiv de ce aceste sisteme ar trebui sa…

- Timisenii, dar si strainii care vin in cel mai vestic judet al tarii pentru a-si repara dintii au produs afaceri care au depasit 53 de milioane de lei. Piata serviciilor stomatoogice din Timis este a doua din tara, dupa cea din Bucuresti.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe parcursul zilei, pe autostrazile A1, A2 si A6 se vor executa diverse lucrari, astfel: mdash; pe autostrada A1, pe sensul de mers Pecica mdash; Arad, la kilometrul 551 800, pe benzile unu si de urgenta, cu redirectionarea…

- Saptamana trecuta, o delegatie a Consiliului Judetean Tulcea, condusa de presedintele Horia Teodorescu, s a intalnit cu reprezentanti ai Spitalului Municipal Suzhou, pentru a trasa liniile unei viitoare investitii realizate in cadrul colaborarii dintre Tulcea si Suzhou. In cadrul intalnirii s a discutat…