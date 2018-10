Stiri pe aceeasi tema

- Bayern Munchen nu trece printr-o perioada foarte buna atat in campionatul Germaniei, cat si in Champions League. Echipa pregatita de croatul Niko Kovac a remizat in partida din Liga Campionilor in fata lui Ajax, 1-1, iar in ultima etapa din Bundesliga, a pierdut in deplasare la...

- Kia a lansat versiunea GT Line pentru Ceed și Ceed Sportswagon cu ocazia Salonului Auto de la Paris. Așa cum era de așteptat, nivelul propus de constructorul asiatic preia cateva elemente de design pe care le-am vazut in premiera pe varianta de performanța Ceed GT. La nivel exterior, pachetul GT Line…

- Dupa aproape un an de la lansarea conceptului Mercedes Project One de la Salonul Auto de la Frankfurt, constructorul german se pregatește sa lanseze, in curand, noul hypercar al carui nume confirmat este Mercedes-AMG One. Mercedes a publicat acum primele imagini oficiale cu noul model ce va fi prezentat…

- In urma cu doar cateva zile, Honda a publicat o serie de informații despre noul CR-V Hybrid. SUV-ul producatorului nipon va fi prezentat oficial in cadrul Salonului Auto de la Paris, eveniment care iși deschide porțile la inceputul lunii octombrie. Pentru a mai indulci așteptarea, Honda a publicat și…

- Hyundai a anunțat in aceasta saptamana o campanie inedita pentru promovarea lansarii noului i30 Fastback N. Versiunea de performanța a lui i30 Fastback va fi prezentata oficial in 26 septembrie, cu circa o saptamana inainte de lansarea cu public de la Salonul Auto de la Paris, insa evenimentul va avea…

- Cu aproape un an in urma, la Salonul Auto de la Frankfurt, Kia a prezentat conceptul ProCeed, iar in luna aprilie oficialii marcii au confirmat ca acesta va primi și o versiune de serie. Producatorul sud-coreean a anunțat miercuri ca prezentarea oficiala a versiunii de serie va avea loc in 13 septembrie,…

- "Cutitul a ajuns la os, asa nu se mai poate! Duminica, 26 august, ora 14:00, toate drumurile duc in Piata Marii Adunari Nationale!', a indemnat Miscarea de Rezistenta nationala ACUM. In paralel cu manifestatia din PMAN, proteste vor avea loc in mai multe orase din Europa si de peste ocean.…

- Solicitare urgenta pentru vicepremierul Paul Stanescu pentru perioada in care va ocupa funcția de șef interimar al guvernului. Stanescu o va inlocui pe Viorica Dancila in timpul concediului."Paul Stanescu trebuie sa il demita imediat pe șeful Inspectoratului de Stat in Construcții VranceaDomnule…