Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care a murit inecat marți in raul Dambovița era un mare susținator al clubului Dinamo. Trupul acestuia va fi depus vineri in incinta stadionului din „Ștefan cel Mare". Miercuri dimineața, agențiile de presa din Romania lansau o informație ingrijoratoare: un barbat de 25 de ani era cautat de…

- Un taximetrist din Braila oprise sa-si ia o cafea in momentul in care a fost lovit in plin de bolidul scapat de sub control. Șoferul a fugit de la locul accidentului, insa in cele din urma s-a predat și a fost reținut pentru 24 de ore. Cand au vazut ce au facut, soferul si cealalta persoana aflata in…

- O cearta intre doua femeie, pentru un loc de parcare, s-a terminat tragic pentru una dintre ele, care a fost injunghiata mortal, scrie libertatea.ro.Tragedia a avut loc marți seara, in jurul orei locale 21:00, intr-o parcare din orașul Philadelphia, SUA.

- Un roman in varsta de 46 de ani a fost lovit puternic de un tren, in localitatea Vignate de langa Milano. Barbatul merge de-a lungul liniei ferate, pe intuneric. Dupa 12 ore de dureri insuportabile pe patul de spital, a murit.

- Prima dintre victimele de la Galati, o femeie de 68 de ani, a murit pe loc. Cea de-a doua, o tanara de 24 de ani, a murit marti dimineata la spitalul din Buzau. Tragicul accident s-a produs luni seara, in zona localitatii Balhacu (Buzau). Cei 16 pasageri veneau din Germania si urmau sa ajunga la Braila,…

- Prima dintre victimele de la Galati, o femeie de 68 de ani, a murit pe loc. Cea de-a doua, o tanara de 24 de ani, a murit marti dimineata la spitalul din Buzau. Tragicul eveniment s-a produs luni seara, in zona localitatii Balhacu (Buzau). Cei 16 pasageri veneau din Germania si urmau sa ajunga la Braila,…

- Decizie in premiera a judecatorilor din Romania. Iubitul unei tinere care a murit intr un accident rutier urmeaza sa primeasca despagubiri, 10 mii de euro pentru suferinta. Pana acum, in astfel de cazuri, doar rudele apropiate erau despagubite, potrivit observator tv.Instanta a fost impresionata de…

- Natalia Fileva, una dintre cele mai bogate femei din Rusia, a murit într-un accident de avion, în Germania. Pilotul și tatal ei, și el aflat la bord, de asemenea, au murit. Tragedia a mai facut înca 2 morți și 3 raniți la sol. Natalia Fileva, tatal ei și…