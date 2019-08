Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar de interne Mihai Fifor a facut o declarație surprinzatoare despre criminalul de la Caracal. Gheorghe Dinca ar fi „un om care nu e la prima chestiune de acest gen”, a spus ministrul. Trebuie sa vedem care e istoricul acestei persoane, a precizat șeful Internelor. Ministrul de Interne…

- Apar noi informații legate de crimele din Caracal. Dupa ce s-a aflat ca Gheorghe Dinca s-a plimbat cu un taxi in Craiova, chiar in ziua in care a ucis-o pe Alexandra Maceșanu, astazi, taximetristul a fost audiat.

- Taximetristul, care l-a plimbat pe Gheorghe Dinca in Craiova in ziua in care Alexandra Macesanu a fost ucisa, a fost audiat timp de cateva ore la Poliția Craiova. Taximetristul le-a explicat...

- Este vorba de 5 km, fiindca Gheorghe a calatorit intr-o zona cu numeroase camere de supraveghere. Gheorghe Dinca a fost un client atipic pentru taximetristul cu o experiența de peste 30 de ani. Criminalul s-a uitat in permanența, in timpul cursei, pe geam. Era foarte ingandurat și nu a scos niciun cuvant.…

- Avocatul lui Gheorghe Dinca a relatat la Realitatea TV afirmațiile suspectului cu referire la rapirea celor doua tinere, Alexandra și Luiza, și uciderea Alexandrei. Declarație lui Dinca sunt șocante.

- ”Sa arda in iad daca a facut așa ceva. Daca n-a facut, Dumnezeu sa-l aiba in paza” a spus Ioan Maceșan in prima și ultima declarație facuta in fața presei, intrebat ce mesaj are pentru Gheorghe Dinca. Tatal Alexandrei a remarcat, in declarația sa, inainte de a transmite mesajul, ”zambetul din colțul…

- Gheorghe Dinca, monstrul din Caracal, cel care a declarat ca le-a rapit, violat și ucis pe cele doua fete, a fost, in ziua in care a ucis-o pe Alexandra Maceșanu, joia trecuta, in Craiova. De acolo a cumparat o cartela telefonica de pe care a sunat-o pe mama Alexandrei, careia i-a spus ca este ginerele…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu considera posibila ipoteza ca fetele disparute in ultima perioada, in cazul suspectului Gheorghe Dinca, nu ar fi fost omorate, ci traficate intr-o rețea de proxenetism și crima organizata, protejata de judecatori, procuori, polițiști și politicieni din sudul țarii,…