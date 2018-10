Taximetristul atacat povesteste firul evenimentelor: A inceput sa ma atace si m-a lovit cu surubelnita la gat, la spate

Tanarul care a atacat un taximetrist, la Timișoara, este cercetat in stare de libertate. „Sunt curios cine iși asuma responsabilitatea pentru urmatoarele lui fapte daca el este in libertate”, povestește victima sa, taximetristul Alexandru Elchescu. Barbatul s-a intalnit cu reporterii tion.ro și a povestit prin ce a trecut in noaptea in care a fost la un pas de moarte.

Alexandru Elchescu povestește ca in noaptea de marți spre miercuri l-a luat pe tanarul in varsta de 23 de ani din stația de taxi amplasata in zona Garii de Nord din Timișoara. Clientul i-a cerut sa il duca pe strada Pepinierei,…