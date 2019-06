Taximetriștii, scandal cu reprezentanții Uber, Bolt și Clever în fața Ministerului Transporturilor Taximetriștii au amenintat cu greva foamei și i-au acuzat pe șoferii care colaboreaza cu Uber, Bolt si Clever ca fac parte dintr-un sistem de taxi paralel. Taximetristii au mai sustinut ca legea le permite soferilor care ultilizeaza platformele online sa falimenteze programul Rabla, intrucat pot folosi masini cu 15 ani vechime. „Vreti sa faceti din taximetrie ajutor social pentru harburi", au strigat taximetristii in sala de conferinte a Ministerului Transporturilor. „Astazi, o Dacie cu semnatura lui Iliescu poate sa faca Bolt", au mai adaugat acestia, potrivit Mediafax. Reprezentantii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

