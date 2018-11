Stiri pe aceeasi tema

- Recent, deputatul PSD Matei Suciu a declarat public ca Timișoara are datorii de 200 de milioane de euro. Interpelat in conferința de presa pe acest subiect, primarul Nicolae Robu a avut o reacție dura, astfel ca președintele PSD Timiș, Calin Dobra a dat un comunicat pe acest subiect, cerandu-i primarului…

- Aproximativ 200 de persoane protesteaza, duminica seara, in Piața Victoriei din Timișoara și in Piața Unirii din Cluj-Napoca, fața de OUG privind legile justiției și fața de decizia ICCJ de interzicere a protestelor spontane, scrie Mediafax.Manifestanții din Timișoara scandeaza “Demisia”,…

- Studentii din Timisoara ar putea beneficia de biciclete, trotinete si segway-uri puse la dispozitie gratuit de primarie. Ideea i-a venit primarului Nicolae Robu dupa ce a mers in Complexul Studentesc, unde un hotel a luat foc.

- 650 de copii de la Școala Generala nr.18 din Timișoara invața de mai bine de o saptamana in frig deoarece Colterm, societatea de termoficare a municipalitații, nu s-a dus sa repare o avarie. Despre avaria la coloana se știa inca de joia trecuta cand o echipa de la Colterm, in urma sesizarii celor de…

- Conflictul intre angajații Filarmonicii de Stat Banatul din Timișoara și directorul acestei instituții, Ioan Coriolan Garboni este unul mai vechi. De aproximativ un an și jumatate, muzicienii urca pe scena purtand banderole albe in semn de protest fața de atitudinea directorului, care, spun ei, le…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a afirmat ca doar "Instanta poate decide declasificarea de urgența a documentelor de la protestul din 10 august". Ministrul a adaugat ca toate informațiile pe care le avea le-a pus deja la dispoziția anchetei.

- Cerșetorii revin in centrul Timișoarei, dar in numar mult mai mic. Polițiștii locali au ridicat, in ultimele zile, cateva zeci din tot orașul. Constatarea lor? Oamenii strazii au cam „migrat” spre periferie. In iunie, primarul Nicolae Robu spunea ca boschetarii au disparut din „zona de loisir” a orașului.…

- Motivul protestului este faptul ca primaria aproba organizarea unor festivaluri cu componenta culinara in Parcul Rozelor, cu toate ca de peste un deceniu acolo s-au organizat continuu astfel de evenimente. "Fiind sesizat de consilierii personali ca un cetatean al Timisoarei, domnul Cristian…