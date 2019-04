Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii companiei de ridesharing Uber precizeaza ca doresc o colaborare cu industria de taxi in conditiile in care multi soferi de taxi deja folosesc aplicatia companiei si subliniaza, totodata ca este dreptul consumatorului de a alege asupra optiunilor de transport. "Vrem sa colaboram…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) organizeaza, miercuri, in Piata Victoriei, o manifestatie cu 5.000 de taxiuri, in semn de protest fata de promisiunea Guvernului de a aproba o ordonanta pentru transportul alternativ, gen Uber si Bolt. Protestul…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) protesteaza miercuri, 17 aprilie, in Piata Victoriei. Din acest motiv, Brigada Rutiera a Capitalei anunța mai multe restricții rutiere, in intervalul orar 06.00-18.00. Potrivit COTAR, transportatorii protesteaza fata de intentia…

- ANAF pregateste "controale antifrauda" la colaboratorii Uber si Taxify. Un document oficial al Ministerului Finantelor redactat la inceputul lunii si obtinut de Profit.ro dezvaluie planul pus la cale de Fisc in privinta soferilor care fac curse prin intermediul Uber si Taxify. Documentul…

- Traficul rutier va fi restrictionat, joi, in Bucuresti, in contextul manifestatiei organizate in Piata Victoriei de Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania, informeaza Brigada Ru...

- Traficul rutier va fi restrictionat, joi, in Bucuresti, in contextul manifestatiei organizate in Piata Victoriei de Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania, informeaza Brigada Rutiera a Capitalei. Astfel, vor fi instituite restrictii de circulatie, incepand cu ora 6,30,…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania C.O.T.A.R. va relua protestele de strada, joi, 21 martie, daca Guvernul nu va promova OUG promisa in urma cu trei saptamani. La protest vor participa transportatori autorizati apartinand membrilor COTAR, insumand peste 5000 de autovehicile.…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) a decis, in urma intalnirii cu ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si cu ministrul Dezvoltarii Regionale, Daniel Suciu, amanarea protestelor programate joi in Piata Victoriei, a declarat pentru AGERPRES, Vasile Stefanescu,…