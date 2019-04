Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii societatii care avea contracte cu soferii implicati in incident au scris pe o retea de socializare ca la nivelul firmei de taximetrie a fost demarata o ancheta si ca cel mai probabil se va renunta la soferii suspectati ca l-au agresat pe tanarul de 19 ani.

- Taximetriștii din Galați care au snopit in bataie un tanar de 19 ani sunt cercetați in libertate. Patru dintre barbații implicați in altercație au fost audiați de Poliție, iar anchetatorii fac cercetari in continuare pentru a-i identifica și pe ceilalți agresori. Patru barbați banuiți ca l-a ar fi agresat…

- Reprezentantii IPJ Galati au anuntat ca politistii au identificat patru barbati banuiti ca l-ar fi agresat pe tanarul de 19 ani. Printre cei identificati este si barbatul care ar fi furat telefonulul mobil al victimei. Cercetarile sunt continuate cu acestia in stare de libertate, au precizat reprezentantii…

- Un tanar de 19 ani a fost lovit cu pumnii si picioarele timp de cateva minute de catre un grup de taximetristi chiar in seara in care isi serba ziua de nastere. Un conflict soldat cu ranirea destul de grava a unui tanar de 19 ani a avut in noaptea de sambata spre duminica, 7 aprilie, in vecinatatea…

- Tanarul iși petrecuse ziua de naștere și, impreuna cu un alt baiat, voia sa ia un taxi. Cadourile primite de baiat au fost cele care l-au deranjat pe taximetrist, pentru ca-i murdareau bancheta din spate. Baieții au coborat și taxiul parea ca pleaca, moment in care alți taximetriști au venit…

