- Doua masini au fost implicate, vineri, in accident rutier. "ISU Timis a fost solicitat sa intervina la un accident rutier, pe centura Lugoj, intre doua autovehicule, cinci persoane fiind implicate. Toate persoanele necesita ingrijiri medicale. Din cele cinci persoane, doua persoane au fost…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 24.721 locuri de munca, in data de 30 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 4.331, Prahova…

- De la inceputul lunii martie si pana in prezent, la Centrul Operational al I.P.J Dambovita au fost inregistrate 1.880 de apeluri, dintre care 714 au necesitat interventia politistilor. Celelalte apeluri fie au fost false, fie au constat in reveniri, indrumari sau au fost preluate de catre alte agentii.…

- Ministerul Energiei, in calitate de autoritate competenta pentru proiecte de infrastructura energetica de interes comun, a emis zilele trecute decizia exhaustiva pentru proiectul conductei de gaze BRUA, pe coridorul de transport Bulgaria – Romania – Ungaria – Austria – gazoduct Podișor – Horia GMS…

- Salvamontistii intervin, duminica, pentru salvarea unui turist ranit in zona Sambata din masivul Fagaras, fiind solicitat ajutorul unui elicopter SMURD pentru transportul victimei la un spital din Targu Mures. Presedintele Asociatiei Salvatorilor Montani din Romania, Sabin Cornoiu, a declarat, duminica,…

- Zece persoane, printre care trei copii, au fost ranite intr-un accident rutier care a avut loc pe DN6- E70, in apropiere de municipiul Lugoj din judetul Timis si in care au fost implicate trei autoturisme.

- Secția de volei a CSȘ Lugoj organizeaza, in acest weekend, Cupa Primaverii la minivolei și speranțe. Participa formațiile: CSȘ Bega Timișoara, CSȘ Caransebeș, CS Victoria Nadlac, CSV Craiova, CS Șoimii Lipova, ACS 2107 Super Volei Oradea, CSM Timișoara și CSȘ Lugoj. Meciurile vor avea…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis joi dimineata o atentionare nowcasting Cod galben de ceata pentru localitati din judetele Caras-Severin si Timis, valabila pana la ora 11:00. Potrivit meteorologilor, in judetul Caras-Severin, in localitatile Zorlentu Mare, Ramna, Sacu, Ocna de Fier, Obreja,…

- Sinucidere socanta la Sacu, pe DN6, intre Lugoj si Caransebes. O femeie a ales sa isi puna capat zilelor intr-un mod care i-a socat pana si pe cei mai experimentati politisti. Femeia, o localnica de 65 de ani, nu a avut nicio sansa, corpul fiindu-i sfartecat de catre masina grea de zeci de tone dupa…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 26.990 locuri de munca, in data de 16 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 8.014, Prahova…

- Marele poet național și pictor al Ucrainei, Taras Grigorovici Șevcenko (9 martie 1814 – 10 martie 1861), a fost omagiat, la sfarșitul saptamanii trecute, la Lugoj. Manifestarile au debutat la Biserica Ortodoxa Ucraineana „Sfantul Volodemer”, printr-o slujba de pomenire, oficiata de P.On. Ilie…

- Cod galben de inundatii pe rauri din Cluj și alte 19 județe. Hidrologii au emis miercuri, 7 martie, o noua avertizare Cod galben de inundatii, ce vizeaza pana in dupa-amiaza zilei de vineri, 9 martie, 20 de bazine hidrografice din centrul, vestul si nord-vestul. Conform Institutului National de Hidrologie…

- Cea mai importanta competiție școlara din județul Caraș-Severin, ca nivel al premiilor acordate, și-a derulat la finalul saptamanii trecute cea de-a cincea ediție. Pasionații de baschet și-au dat intalnire la sala de sport a Liceului Teoretic „Traian Vuia” Reșița, gazda celei de-a cincea…

- O filmare postata pe facebook, care surprinde doi muncitori urcati intr-o nacela, care inspecteaza ceea ce pare o crapatura la acoperisul noului stadion din Craiova a devenit virala, insa autoritatile sustin, vineri, ca nu este vorba despre vreo defectiune, ci despre „o interventie planificata”.

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, potrivit datelor furnizate de agentii economici, in evidentele instituției sunt inregistrate 23.777 locuri de munca vacante, in data de 1 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 8.379, Prahova…

- Un preot a batut un polițist local din Lugoj, județul Timiș pentru a se razbuna ca acesta pe motiv ca l-a amendat. Deși parcase mașina neregulamentar, preotul nu și-a acceptat vina, ba chiar a inceput sa devina violent....

- Polițiștii de la combaterea criminalitații organizate au efectuat miercuri dimineața mai multe percheziții in Reșița, Caransebeș și Lugoj. Operațiunea „Hydra“ este in plina desfașurare și are in vvedere dealerii de droguri care alimentau cluburile din cele trei municipii.

- Prima zapada, nici aceea foarte abundenta, cazuta in Timiș aduce și prima reziliere a unui contract de deszapezire pentru drumurile județene. Firmele care și-l adjudecasera, pentru 1,27 milioane de lei, nu s-au achitat de obligații, așa ca vor fi trimise la plimbare.

- Clujul, pe locul doi in țara la numarul firmelor inființate in ianuarie 2018 Romanii au infiintat, in ianuarie, 9.878 de companii noi, in crestere cu 80,4% fata de ianuarie 2017, arata statisticile publicate vineri de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cea mai mare dinamica…

- CCIAT și AJOFM Timis organizeaza vineri, 23 februarie, cu incepere de la ora 10.00, in Sala Nera (et.I) a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT din B-dul Eroilor de la Tisa nr. 22, seminarul cu tema: AJOFM Timis in sprijinul angajatorilor din judet. Evenimentul iși propune sa informeze agentii economici…

- ISU Timis a intervenit la un accident rutier, intre doua autoturisme, pe DJ592, la iesirea din Buzias spre Lugoj.La locul interventiei s au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, doua autospeciale cu modul de descarcerare, o autospeciala de descarcerare grea, doua autosanitare SMURD,…

- Prima zi a Bacalaureatului de iarna a adus și primul licean eliminat in județul Timiș. A doua zi a Bacalureatului, aceeași proba, al doilea eliminat. Elevul eliminat din examen a susținut proba de evaluare a competențelor orale la limba romana la Colegiul Național „Iulia Hașdeu” din…

- Doi soferi au fost amendati si li s-a confiscat marfa dupa ce au fost depistati pe sosele transportand lemne fara documente legale. Politistii din Lugoj au oprit pentru control un autocamion care transporta material lemnos, condus de catre un barbat de 31 de ani. ”In fapt, cel in cauza ar fi transportat…

- Vasluiul și Teleormanul au cel mai mare șomaj din țara, dar firmele de recrutare au renunțat sa mai caute muncitori acolo. Motivul? Oamenii prefera sa stea pe ajutor social! Cei mai puțini șomeri sunt in Ilfov și Timiș.

- Politistii Biroului Rutier Timisoara si inspectorii RAR au aplicat 42 de amenzi soferilor de taxi controlati marti, valoarea amenzilor depasind suma de 10.000 de lei. Potrivit politistilor, agentii de la Politia Rutiera Timisoara si inspectorii RAR au aplicat in urma controlului facut marti in zona…

- Actiune a politistilor in aceasta dimineata care a vizat in special taximetristii. Soferii de taxi spun ca aceasta actiune a politistilor este un abuz, si vine in urma conflictelor de saptamana trecuta cu soferii Uber. Zeci de soferi de taxi au fost verificati in aceasta dimineata de politisti impreuna…

- Conform unui comunicat de presa postat pe pagina de Facebook a companiei Tudo Taxi, taximetriștii il acuza pe primar ca a confundat pirateria cu taximetria. „Primarul Nicolae Robu confunda transportul in regim de taxi cu «pirateria» și declara ca șoferii UBER lucreaza legal, chiar…

- Mai multe echipaje ale pompierilor, ambulantei si politiei au intervenit marti seara pe strada Cuza Voda. Echipele de interventie s-au deplasat la unul dintre imobile dupa ce un apel la 112 a anuntat ca o femeie ameninta ca va da foc casei. Pompierii au luat toate masurile pentru ca femeia sa nu isi…

- O mașina care costa o mica avere a fost furata, in doi timpi și trei mișcari, din Lugoj. Foarte probabil, hoții au acționat la pont și au fost curajoși, in condițiile in care vehiculul era unicat in orașul de pe Timiș.

- "Politistii au actionat pentru verificarea legalitatii activitatii de taximetrie in zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Bacau si Iasi. In doar 2 ore, au fost verificate 260 de autoturisme, au fost aplicate 94 de sanctiuni contraventionale pentru…

- Hidrologii au emis, miercuri, un Cod Galben de inundatii, valabil pentru judetele Caras Severin si Timis, unde, din cauza topirii bruste a zapezii se pot produce viituri. Specialistii Institutului National de Hidrologie (INMH) au emis un Cod Galben de inundatii dupa ce au stabilit ca, din cauza incalzirii…

- Star Taxi critica decizia PMB de a renunța la aplicații. Taximetriștii dau in judecata companiile care au dezvoltat aplicațiile de taxi Star și Clever. Pe langa disputa cu Uber, Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) a mai deschis un front, in justiție, impotriva…

- Temperaturile ridicate sunt cauzate de un ciclon extins care vine din vestul Europei, spune un meteorolog. Temperaturile ridicate din aceste zile, cu 19 grade Celsius, atinse la Lugoj, judetul Timis, i-au luat prin surprindere chiar si pe meteorologi, care admit ca vremea din aceste zile reprezinta…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al judetului Timis, Ionut Sarbu, a declarat, duminica, pentru News.ro ca sambata dupa-amiaza in comuna Costeiu a avut loc un furt dintr-o locuinta. "Politistii de la Sectia 7 rurala Lugoj au fost sesizati de catre un barbat ca persoane necunoscute…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a publicat rezultatul preliminar al procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locala (SDL). Strategia elaborata și depusa de reprezentanții municipiului Lugoj a obținut, in urma evaluarii, nota 8,86…

- Bucurestenii pot apela linia verde 0800.800.868 pentru a sesiza problemele intampinate cu taximetristii, in cazul in care acestia refuza cursele, au comportament necivilizat sau negociaza pretul cursei, a anuntat, miercuri, primarul Capitalei, Gabriela Firea. Viceprimarul Aurelian Badulescu a spus…

- Angajatii din Timis castiga, in medie, peste 2.400 de lei net pe luna, peste nivelul salarial al unui angajat care primeste salariul mediu pe economie (de 2.360 de lei net in luna mai a acestui an), potrivit zf.ro. Nivelul salarial pe judete ilustreaza doua tipologii de zone din Romania: unele dezvoltate,…