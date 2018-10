Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai importanți transportatori din București au decis majorarea tarifului la 1,99 de lei/km. Taximetriștii au fost anunțați de schimbare, iar modificarea tarifara a intrat deja in vigoare la unele companii. Luna octombrie vine și cu vești proaste pentru cei care circula cu taxiurile in București.…

- Un seism cu magnitudinea de 3.4 grade a fost inregistrat, potrivit datelor publicate de institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, la ora 22.02, in judetul Buzau, la 128 kilometri adancome. Cutremurul s a produs la 60.7 km E de Brasov, 65.7 km NE de Ploiesti, 119.3 km N de…

- Peste 500 de taxiuri au fost verificate de politisti in numai doua ore si au fost aplicate peste 200 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 66.000 de lei, pentru abateri de la normele privind circulatia pe drumurile publice si activitatea de taximetrie, in urma actiunilor desfasurate…

- Sute de parinti, copii si profesori au fost intampinati, luni, la Scoala 195 din Capitala de Pepper, robotul umanoid proiectat sa inteleaga reactia si starea emotionala a utilizatorului sau prin intermediul tehnologiei de ultima generatie.

- Comedia de moravuri "Doua pe fața, doua pe dos", a americancei Theresa Rebeck, va fi prezentata in premiera la Teatrul National "I. L.Caragiale" din Bucuresti (TNB) pe 14 și 15 septembrie, de la ora 19.30, la Sala Atelier, potrivit unui comunicat, scrie Mediafax.Piesa "Doua pe fața, doua pe…

- Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului in aceasta noapte a fost inregistrat un cutremur de magnitudine 2.9, in judetul Vrancea, la 140 kilometri adancime, la ora 00.16.Centrul Seismologic Euro Mediteranean spune in postarea de pe pagina sa oficiala ca miscarea…

- Tanarul de 29 de ani era dat in urmarire naționala pentru infracțiunea de inșelaciune. El a fost depistat de polițiști la Timișoara și a fost introdus in penitenciar. „Pe numele acestuia, Judecatoria Sectorului I București a emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea. Barbatul…

- O masina care semana cu o Ambulanta a facut subiectul unui scandal de zile mari, miercuri noapte, in sectorul 3 al Capitalei, la intersectia strazilor Dinicu Golescu si Cameliei. Mai multe persoane de etnie roma sustin ca masina, la volanul careia se afla o femeie, a dat tarcoale prin cartier ore in…