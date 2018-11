Taximetriştii din Alexandria cresc preţurile Taximetristii din Alexandria cresc preturile in Eveniment / on 28/11/2018 at 12:25 / La finalul saptamanii trecute, Padurea Vedea din Alexandria a fost scena unei ample operatiuni a taximetrstilor. Mai exact, s-au intalnit pentru a discuta tarifele ce vor fi practicate din ianuarie 2019. Au ajuns la concluzia ca pretul de acum este insuficient si se pare ca au hotarat majorarea tarifului la 2,5 lei/km. Foarte mult, daca ne gandim ca la Bucuresti ori Constanta se circula cu 1,6 – 1,8 lei/km. Share this:Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol si foto: ziarulteleormanul.ro this:Click to share onin new window)Click to share on

Stiri pe aceeasi tema

- S-au trezit cu mașina-n ușa casei, in miez de noapte in Eveniment / on 16/11/2018 at 13:21 / Clipe de coșmar pentru o familie din Alexadria, noapta trecuta! Oamenii au fost treziți de o bubuitura puternica și, nu mica le-a fost mirarea, cand au vazut ca o mașina intrase in ușa casei.…

- Accident rutier pe E70, la iesire din Draganesti Vlasca spre Bucuresti in Eveniment / on 09/11/2018 at 22:27 / Un accident rutier in care au fost implicate doua masini, dintre care una a iesit de pe carosabil si s-a rasturnat, a avut loc, cu putin timp in urma, pe E70, la iesire din localitatea Draganesti…

- Ludovic Orban, prezent la Conferinta Ligii Alesilor Locali Liberali din Teleorman in Politic / on 01/11/2018 at 13:06 / Astazi, in jurul orelor 15.00 – la Alexandria se vor desfasura lucrarile Conferintei Ligii Alesilor Locali din Teleorman la care va fi prezent presedintele Partidului National…

- Lovita in plin, dupa ce a traversat prin loc nepermis in Eveniment / on 26/10/2018 at 17:56 / O femeie a ajuns la spital, dupa ce s-a angajat in traversarea strazii printr-un loc nepermis si a fost lovita in plin de o masina. Accidentul s-a petrecut cu putin timp in urma, pe strada Bucuresti…

- Invictus – Ștafeta veteranilor a trecut prin Alexandria in Eveniment / on 16/10/2018 at 13:58 / Asociatia Voluntarilor „Invictus“ organizeaza, in perioada 8-25 octombrie, pentru a cincilea an la rand, „Stafeta Veteranilor“, un eveniment ce presupune purtarea unei ștafete, reprezentata…

- Accident rutier la intersectia strazilor Tudor Vladimirescu si Cuza Voda, din Alexandria in Eveniment / on 06/09/2018 at 19:26 / Un accident rutier, in urma caruia o persoana a avut nevoie de interventia echipajelor de salvare, a avut loc, cu putin timp in urma, la intersesctia strazilor Tudor Vladimirescu…

- Un teleormanean și-a pierdut viața intr-un accident rutier, dupa ce un TIR a izbit din plin mașina pe care o conducea in Eveniment / on 06/09/2018 at 12:28 / Un barbat in varsta de 42 de ani, din Teleorman, și-a pierdut viața intr-un grav accident de circulație produs in aceasta dimineața pe Drumul…