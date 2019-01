Taximetrişti - Uber, conflict. Poliţia a intervenit Zeci de politisti cu cascheta si inarmati si macarale au fost desfasurati pe promenada Castellana, o artera care taie capitala spaniola de la nord la sud, pentru a-i obliga pe taximetristi sa-si mute masinile care blocheaza traficul. In ciuda tensiunilor intre grevisti si politisti, nu au fost semnalate violente.



Dupa ce primele masini ale grevistilor au fost inlaturate de macarale, soferii de taxiuri din fruntea coloanei s-au pus in miscare usor claxonand in semn de protest, conform AFP. Taximetristii cer o reglementare care limiteaza concurenta unor servicii de transport de tip… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

