Taximetrişti din Galaţi plasaţi sub control judiciar Taximetristi din Galati plasati sub control judiciar Cei patru taximetristi cercetati pentru agresarea unui tânar din Galati au fost plasati sub control judiciar pentru o perioada de 45 de zile si au interdictia exercitarii profesiei de taximetrist, pe aceeasi perioada, a declarat vineri purtatorul de cuvânt al Inspectoratului de Politie Judetean Galati, Gabriela Costin.



Potrivit acesteia, cei patru barbati, cu vârste cuprinse între 24 si 38 ani, banuiti ca l-ar fi agresat pe tânarul de 19 ani si i-ar fi sustras telefonul mobil, sunt cercetati pentru… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei patru taximetristi cercetati pentru agresarea unui tanar din Galati au fost plasati sub control judiciar pentru o perioada de 45 de zile si au interdictia exercitarii profesiei de taximetrist, pe aceeasi perioada, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Galati,…

- Politistii galateni au deschis un dosar penal pentru infractiunile de loviri si alte violente, furt si distrugere, dupa ce un tanar de 19 ani a fost batut de mai multi taximetristi, au anuntat joi reprezentantii Inspectoratul de Politie Judetean Galati. Evenimentul s-a petrecut in noaptea de sambata…

- Un barbat de 41 ani, din localitatea Nicoresti, judetul Galati, s-a ales cu un ordin de restrictie si cu dosar penal, dupa ce s-a filmat in timp ce isi batea copiii de doi si respectiv cinci ani. El a trimis filmarea mamei minorilor, care este plecata la munca in strainatate. Purtatorul de cuvant…

- Procurorii de la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie SIIJ au anuntat vineri ca fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi a fost plasata sub control judiciar pe o perioada de 60 de zile, ea avand sapte interdictii, printre care obligatia de a nu parasi tara fara incuviintarea procurorului…

- Un barbat de 43 de ani din judetul Alba care si-a agresat mama, lovind-o in zona capului, este cercetat sub control judiciar. El este acuzat de violenta in familie, scrie news.ro.Politistii din Alba Iulia au fost sesizati de catre o femeie de 71 de ani cu privire la faptul ca a fost agresata…

- Polițiștii din intreaga țara au efectuat o acțiune de amploare, in ultima saptamana, pentru depistarea șoferilor care nu poarta centura de siguranța la volan, dar și a pasagerilor autovehiculelor aflate in mers. Nici cei aflați pe bancheta din spate nu au scapat de sancțiuni. Potrivit reprezentanților…

- Polițiștii din Campia Turzii au reținut, pentru 24 de ore, un barbat care a fost depistat conducand sub influența alcoolului si care nu avea carnet de sofer. Ulterior, barbatul a fost plasat sub control judiciar de catre magistrați.

- Ieri, 5 februarie 2019, politistii de investigare a criminalitatii economice din IPJ Alba au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat, de 45 de ani din Sebes, administrator al unei societati comerciale cu obiect de activitate servicii de transport, cercetat, impreuna…